Epidemiólogos alertan sobre la vulnerabilidad de los migrantes que trabajan como temporeros en el campo español

MADRID, 16 Jul. 2025 (Europa Press) - Grupo de Trabajo de Determinantes Sociales de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) ha alertado este miércoles sobre la vulnerabilidad de los migrantes que trabajan como temporeros en el sistema agrícola español, en el que "en muchas ocasiones" lo hacen en condiciones que no cumplen con la legislación sobre salud laboral. "Estas personas, esenciales para garantizar el abastecimiento de alimentos, enfrentan largas jornadas de trabajo, en ocasiones superiores a 10 horas, a menudo sin contrato o con contratos verbales, bajo altas temperaturas y expuestas a pesticidas y otros productos fitosanitarios sin las medidas de seguridad adecuadas", ha señalado la SEE en un comunicado. Tras ello, ha lamentado que estas condiciones suelen sumarse a la falta de un "digno" alojamiento, y es que muchas de estas personas viven en asentamientos chabolistas, naves abandonadas o viviendas sobreocupadas, a menudo sin acceso a agua potable, electricidad o recogida de residuos, lo que impacta "de forma directa" tanto en su salud física como mental, así como les limita su capacidad de establecer una vida "digna" y "mínimamente" estable. Entre los problemas de salud física más frecuentes se encuentran los dolores de espalda, cuello y extremidades, así como infecciones dermatológicas y respiratorias relacionadas con la exposición prolongada a pesticidas, así como por la falta de higiene y de agua potable. Los migrantes temporeros presentan igualmente "elevados niveles" de ansiedad, depresión, insomnio y malestar psicológico crónico, y es que algunos estudios indican que entre el 30 y el 45% de ellos presentan síntomas depresivos o factores de riesgo que se asocian a problemas de salud mental. La organización también ha advertido de que el acceso a la atención sanitaria se ve obstaculizado por la falta de empadronamiento, por la movilidad constante entre campañas, por el desconocimiento de los derechos sanitarios o las barreras de idioma y administrativas, lo que "cronifica y agrava" muchas de sus dolencias. "Esta situación no solo vulnera derechos fundamentales, sino que contradice los principios de equidad y universalidad que deberían regir el sistema público de salud", han resaltado desde la SEE. Por todo ello, ha instado a las administraciones a mejorar de forma urgente las condiciones de alojamiento de estas personas, garantizando agua potable, energía y espacios dignos, así como a habilitar fórmulas específicas de empadronamiento que reconozcan la alta movilidad de la población temporera y permitan el acceso real a la sanidad, la educación y los servicios sociales. Del mismo modo, ha reclamado la activación de "mecanismos efectivos" para la inspección laboral y la aplicación de la legislación vigente en materia de derechos laborales y prevención de abusos y acoso, incluida la violencia sexual, que puede afectar de forma "específica" a las mujeres temporeras. Asegurar mejores condiciones de vida y trabajo para las personas migrantes temporeras no solo es una cuestión de justicia social, sino también una medida necesaria para mejorar la convivencia ciudadana y evitar tensiones en localidades agrícolas, como las vividas recientemente en Torre Pacheco (Murcia)", ha concluido la SEE.