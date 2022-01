Epidemiólogos rechazan vigilar la COVID-19 como gripe: "En estos momentos no es como el resto de enfermedades"

El vicepresidente de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Valencia, Óscar Zurriaga, ha rechazado que sea el momento de abordar la vigilancia de la COVID-19 como una gripe.

"Es lo que todos quisiéramos. Pero en estos momentos la COVID-19 no es como el resto de enfermedades. Si se pretende decir que es como la gripe y ya está no es así. Es una pandemia y deberíamos seguir trabajando con esa vista. No estamos viendo lo mismo que en una temporada gripal estándar o incluso de las malas. No estamos viendo lo mismo no solo en casos sino también en términos de gravedad. En una temporada gripal mala podemos tener 1.500 fallecidos directos. En la COVID-19 no estamos viendo esos números, no estamos en esa situación todavía", ha defendido Zurriaga en declaraciones a Europa Press.

Así, ha censurado que se hable del coronavirus como una endemia. "El problema es que se está hablando de endemia para no preocuparse de nada. Es como si dijéramos que no nos preocupamos de la tuberculosis porque es endémica. Que sea endémica no significa que deje de ser un problema", ha esgrimido.

En cuanto a la puesta en marcha de un sistema centinela en el que se controla la enfermedad a través de la notificación de seleccionados médicos de Atención Primaria, y no de un control exhaustivo de casos como se hace actualmente, los epidemiólogos recuerdan que "ya está en marcha".

"No es una cosa de hoy. En la temporada pasada ya se preparó el protocolo. Pero el problema es que descansa sobre Atención Primaria, que en este momento no da para más. No es el momento de pedirle más esfuerzos. El año pasado no pudo ponerse a trabajar como debería y este año algunas CCAA que habían vuelto a funcionar con sistemas centinela se han encontrado con la avalancha de casos. Hablar de que va a ser una solución es no conocer cómo funciona la realidad", ha argumentado al respecto.

Zurriaga lamenta que "no se ha discutido todavía" qué sistema se tendrá a largo plazo para el control de los contagios. "En mitad de la situación en la que estamos es muy difícil mantener esta discusión. Lo ideal sería tratar de pasar esta ola como podamos y asumiendo que tenemos absolutamente bloqueados los sistemas de Salud Pública y Atención Primaria. Pongamos el esfuerzo en que esa saturación se pueda por lo menos solventar. Ese es el esfuerzo que hay que hacer, más allá de ponernos a discutir si es una endemia o sobre el sistema de vigilancia", ha remachado.

De esta manera, los epidemiólogos se posicionan en contra de lo expresado ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en la Cadena SER, en la que avanzó que el Ministerio de Sanidad, y en concreto el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y la Ponencia de Alertas, están trabajando "desde hace ya semanas" en un plan para abordar la COVID-19 como la gripe, es decir, a través de un sistema centinela.

Sánchez defendió que se trata de un "debate necesario" y que el Gobierno está "intentando abrir a nivel europeo", ya que, a su juicio, se cuentan con suficientes herramientas para "protegernos y reducir en la medida de nuestras posibilidades los contagios entre la población".