Episodio de "viento extraordinario" deja varios heridos en Cataluña, uno grave

Un episodio de "viento extraordinario", con rachas superiores a los 100 kilómetros por hora, dejó al menos un herido grave y varios lesionados el jueves en la región española de Cataluña, donde las autoridades cerraron escuelas y pidieron restringir la movilidad ante el riesgo de accidentes.

El temporal, que ya provocó vientos de hasta 105 km/h en el puerto de Barcelona, generó numerosos avisos a los servicios de emergencia, principalmente por la caída de árboles o muros, según informó la Protección Civil catalana.

"En total, 25 personas requirieron asistencia sanitaria, cinco de las cuales fueron trasladadas a centros hospitalarios. Entre ellas, hay una persona herida grave", indicó el servicio en un comunicado.

El lesionado de mayor consideración es un voluntario de Protección Civil en Sant Boi de Llobregat, una localidad del área metropolitana de Barcelona, agregó la nota.

Los fuertes vientos también provocaron la cancelación de 53 vuelos y el desvío de otros 8 en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, indicó el gestor de aeropuertos Aena, así como afectaciones en algunas carreteras y líneas ferroviarias.

Ante las previsiones metereológicas, las autoridades de esta región de ocho millones de habitantes enviaron un mensaje de alerta a los ciudadanos en la tarde del miércoles, avisando del peligro al día siguiente.

Igualmente, decidieron la suspensión de la actividad educativa y de la atención sanitaria no urgente, e instaron a restringir en lo posible la movilidad en la región hasta las 20:00 del jueves.

"Son ráfagas de viento muy importantes, con una virulencia extraordinaria. Es un episodio extraordinario", subrayó la responsable regional de Interior, Núria Parlon, este jueves en la radio catalana Rac 1.

Esta borrasca, bautizada Nils, la octava que barre la península ibérica desde que se inició el año, está afectando también a otros puntos de Portugal, Francia y España.

Así, el litoral vasco, en el norte español, se encontraba bajo aviso rojo –"peligro extraordinario"- de la agencia meteorológica nacional por vientos y oleaje, y amplias zonas costeras estaban bajo aviso naranja por los mismos motivos.

Las inundaciones provocaron el derrumbe parcial de un viaducto en la autopista Lisboa-Oporto en Portugal, así como la muerte de un camionero en Francia, donde varias zonas del suroeste se encontraban también bajo alerta roja.