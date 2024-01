La movilidad social entre generaciones en la China medieval (618-907 d.C.) ha podido ser acreditada en un estudio basado en los epitafios de las tumbas durante la dinastía Tang.

Estos epitafios contienen los linajes ancestrales, nombres y títulos de cargos (por ejemplo, Ministro de Personal, Ministro del Tribunal de Revisión Judicial y Censor Imperial Adjunto de Palacio) del padre y abuelo del difunto, así como el historial profesional y las credenciales educativas del difunto.

En particular, el análisis muestra que la educación durante este período fue un catalizador de la movilidad social.

"Los epitafios escritos en la China medieval, incluida la dinastía Tang, tienden a ser descripciones muy detalladas de la vida de un individuo con prosa y poemas estilizados, y contienen información granular sobre los orígenes ancestrales, los antecedentes familiares y la historia profesional de cada individuo fallecido", dice en un comunicado Fangqi Wen, profesor asistente de sociología en la Universidad de Ohio State.

"Esta información, hasta cierto punto, refleja lo que se habría incluido en una encuesta de movilidad social contemporánea", añade Erik H. Wang, profesor asistente en el Departamento de Política de la Universidad de Nueva York.

Wang estudia la economía política histórica mientras Wen examina la movilidad social en las sociedades contemporáneas. Después de reconocer el alto nivel de calidad de los datos incluidos en estos epitafios, se dieron cuenta de que los artefactos eran un recipiente que fusionaba sus intereses académicos. Más tarde reclutaron al profesor de sociología de la Universidad de Nueva York, Michael Hout, asesor de tesis de Wen y un destacado estudioso de la estratificación social y la movilidad, para unirse al proyecto.

Meritocracia

Sus hallazgos, que aparecen en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), muestran que los patrones de relaciones de origen social, educación y logros adultos se parecen en cierto modo a los patrones de los Estados Unidos en los años 1960 y 1970. A partir de 3.640 epitafios de hombres, así como otros datos de fuentes históricas confiables, como registros dinásticos y genealogías compiladas por terceros, el análisis de los investigadores reveló un declive de la aristocracia medieval china y el aumento de la meritocracia hace 1.300 años.

Los investigadores descubrieron una razón específica para este desarrollo: si el fallecido aprobó o no el Keju, o el examen imperial, que se desarrolló durante este período con el fin de seleccionar funcionarios para puestos de servicio civil. Descubrieron que el Keju, que se administró hasta principios del siglo XX, sirvió como catalizador de la movilidad social, de manera muy similar a como lo ha hecho la educación superior en Estados Unidos desde al menos la década de 1960.

"Nuestro análisis estadístico muestra que venir de una gran casa o 'sucursal' antigua y prominente importaba menos para el éxito profesional en el sistema burocrático después de aproximadamente 650 EC, mientras que aprobar el Keju pasó a ser más importante", escriben los autores. "Además, aprobar el examen competitivo puede incluso haber igualado las posibilidades de éxito posterior, ya que el estatus del padre no era un factor en el rango burocrático de los hombres que aprobaron el Keju".

"La educación es fundamental para nuestra comprensión de la movilidad intergeneracional", observa Hout. "Muchos piensan que fue un desarrollo del siglo XX. Pero, como podemos ver a partir de datos centenarios, hay fenómenos que vinculan el origen, la educación y las carreras de manera muy similar a los patrones contemporáneos".