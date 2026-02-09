Epstein: Ghislaine Maxwell pide indulto para declarar

"Como era de esperar, Ghislaine Maxwell invocó la Quinta Enmienda y se negó a responder preguntas", declaró el presidente republicano del comité, James Comer, tras una breve audiencia a puerta cerrada celebrada por videoconferencia desde su prisión en Texas.

"Teníamos muchas preguntas que formular sobre los crímenes que ella y Epstein cometieron, así como sobre posibles cómplices", añadió, calificando la decisión de "muy decepcionante".

Esta audiencia se produce en medio de la polémica desatada por la publicación, el 30 de enero, de una enorme cantidad de documentos del caso Epstein. Estas "más de tres millones de páginas" publicadas por el Departamento de Justicia no contienen ninguna prueba nueva que pueda conducir a nuevos procesamientos, advirtió su segundo al mando, Todd Blanche.

La administración Trump ha cumplido así con su obligación, impuesta por una ley aprobada en diciembre por el Congreso, de ser totalmente transparente sobre este caso políticamente explosivo, declaró Blanche, exabogado personal de Donald Trump.

Si bien la mera mención del nombre de una persona en el expediente no implica ninguna irregularidad por su parte, muchas figuras prominentes temen la repercusión que puedan tener las revelaciones sobre sus vínculos pasados con el delincuente sexual convicto.

Los abogados de Ghislaine Maxwell, de 64 años, quien presenta sus últimas apelaciones contra su condena de 2022 y su condena a 20 años de prisión por explotación sexual, advirtieron que invocaría su derecho a no autoincriminarse, garantizado por la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Inicialmente, exigieron inmunidad penal a cambio de su testimonio, lo cual fue denegado por el comité del Congreso.

Ahora, "está dispuesta a hablar con total honestidad si recibe el indulto del presidente Donald Trump", según el texto de la declaración de su abogado, David Markus, ante el comité, que él mismo publicó.

Según se informa, está dispuesta a testificar que "el presidente Trump y el expresidente Clinton son inocentes de cualquier delito. Solo la Sra. Maxwell puede explicar por qué, y el público tiene derecho a esa explicación", añadió el abogado.

Donald Trump y Bill Clinton tenían vínculos con Jeffrey Epstein, pero sostienen que rompieron relaciones con él mucho antes de su muerte en prisión en Nueva York en 2019 y desconocían sus delitos sexuales.

De este modo, Ghislaine Maxwell intenta enviar el mensaje de que "su silencio se puede comprar con un indulto", declaró la representante demócrata Melanie Stansbury. "Es muy claro que este es el mensaje que intenta enviar directamente al propio Donald Trump", insistió.

Durante esta breve audiencia, Ghislaine Maxwell "una vez más no expresó ningún arrepentimiento. Fue muy mecánica, sin mostrar remordimiento alguno al invocar la Quinta Enmienda", declaró el representante demócrata Suhas Subramanyam.

El mismo comité ha citado a Bill Clinton y a su esposa Hillary, exsecretaria de Estado, a audiencias separadas a finales de este mes sobre los vínculos de Bill Clinton con Jeffrey Epstein.

Los Clinton han exigido audiencias públicas, alegando que quieren evitar que los republicanos exploten sus declaraciones.

El representante demócrata Ro Khanna, uno de los coautores de la ley de transparencia de Epstein junto con el republicano Thomas Massie, también indicó el lunes que él y su colega acudirían al Departamento de Justicia esa tarde para revisar documentos inéditos.

Todd Blanche había viajado a Florida (sureste), donde Ghislaine Maxwell cumplía condena, a finales de julio, en una decisión sumamente inusual, para entrevistarla durante un día y medio.

Poco después, fue trasladada a una prisión de menor seguridad en Texas, lo que desató la indignación de las víctimas y sus familias. En la transcripción de esta entrevista, publicada en agosto por el Departamento de Justicia, Ghislaine Maxwell declaró que no creía que Jeffrey Epstein se hubiera suicidado en prisión. (ANSA).