EQT baraja la venta por US$6.000 millones de SUSE, pionera en Linux, según fuentes

Por Milana Vinn y Amy-Jo Crowley

NUEVA YORK/LONDRES, 10 mar (Reuters) -

La empresa de capital riesgo EQT AB está estudiando la venta de la empresa de software de código abierto SUSE en una operación que podría alcanzar un valor de hasta US$6.000 millones (5.100 millones de euros), según dos personas familiarizadas con el asunto.

EQT ha contratado al banco de inversión Arma Partners para sondear a un grupo de inversores de capital riesgo sobre una posible venta de la empresa, según las fuentes, que solicitaron el anonimato para discutir asuntos confidenciales. Las deliberaciones se encuentran en una fase inicial y no hay certeza de que EQT vaya a seguir adelante con la transacción, según las fuentes.

EQT se ha negado a hacer comentarios. Arma Partners y SUSE no han respondido de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters.

EQT, que ya es propietaria mayoritaria de SUSE y tiene su sede en Suecia, retiró la empresa de las bolsas en 2023, valorándola en 2.720 millones de euros (2.960 millones de US$). Una venta por alrededor de US$6.000 millones duplicaría aproximadamente esa valoración en unos dos años y medio.

El posible acuerdo se produce en un contexto de venta masiva de acciones de software, lo que ha interrumpido la actividad de fusiones y adquisiciones. A los inversores les preocupa que las nuevas herramientas de inteligencia artificial (IA) puedan desplazar a muchos productos de software existentes, lo que lastra las valoraciones tecnológicas y dificulta la fijación de precios de las operaciones.

Sin embargo, algunos inversores ven a SUSE, con sede en Luxemburgo, como un posible beneficiario de la adopción de la IA, argumentando que es probable que crezca la demanda de software de infraestructura de nivel empresarial a medida que las empresas crean y despliegan más aplicaciones de IA.

La empresa ostenta la distinción de ser el primer proveedor mundial de Linux para empresas.

SUSE es una empresa de software empresarial cuyos productos de código abierto ayudan a las empresas a ejecutar aplicaciones en servidores en la nube, ordenadores centrales y dispositivos en los extremos de las redes. Entre sus clientes se encuentran Walmart, Deutsche Bank e Intel, según su sitio web. Más del 60% de las empresas de la lista Fortune 500 confían en SUSE para impulsar algunas de sus cargas de trabajo, según la empresa. (Información de Milana Vinn en Nueva York y Amy-Jo Crowley en Londres; edición de Echo Wang y Lisa Shumaker; edición en español de Jorge Ollero Castela)