Equinor vende parte de sus activos en Argentina en una operación valorada en US$1.100 millones

OSLO, 2 feb (Reuters) - La noruega Equinor anunció el lunes que ha acordado vender su negocio onshore en la cuenca argentina de Vaca Muerta a Vista Energy por US$1.100 millones, la mitad pagada en efectivo y la otra mitad en forma de acciones de Vista.

"La contraprestación incluye pagos contingentes vinculados a la producción y los precios del petróleo durante un período de cinco años", dijo Equinor en un comunicado.

La transacción incluyó la participación del 30% de Equinor en el activo de producción Bandurria Sur y su participación del 50% en Bajo del Toro, mientras que la superficie costa afuera de Equinor en Argentina no se vio afectada, dijo la compañía.

La participación de Equinor en la producción de Bandurria Sur promedió 24.400 barriles de petróleo equivalente (bep) por día en el tercer trimestre de 2025, mientras que Bajo del Toro, que aún se encuentra en una fase temprana de desarrollo, contribuyó con 2.100 bep netos por día, agregó.

