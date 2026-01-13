Equipo Alpine de la F1 anuncia salida de Jack Doohan

13 ene (Reuters) -

Jack Doohan y la escudería Alpine ⁠de Fórmula ⁠Uno, propiedad de Renault, han llegado a un acuerdo para ⁠rescindir ‌el ​contrato del piloto australiano, dijeron el martes ​las partes. Doohan comenzó la temporada ‌pasada como piloto ‌titular junto al francés ​Pierre Gasly, pero sólo duró seis carreras antes de ser sustituido por el argentino Franco Colapinto.

El piloto de 22 años había permanecido contratado como reserva del ⁠equipo.

"El equipo BWT Alpine Fórmula Uno ​confirma que ha llegado a un acuerdo mutuo con Jack Doohan para no continuar sus servicios como piloto con el equipo para la temporada 2026 (...) ⁠y permitirle perseguir otras oportunidades profesionales", dijo el equipo ​en un comunicado.

Colapinto, de 22 años, no consiguió puntuar para Alpine ‍en las 18 carreras de la pasada temporada -el único piloto de la parrilla aparte de Doohan que se quedó en ​blanco- pero ha sido confirmado para 2026 junto a Gasly. (Reporte de Alan Baldwin en Londres. ‍Editado en español por Javier Leira)