Equipo Audi de F1 estrena decoración mientras inicia cuenta atrás en su plan para ganar el título

Por Christina Amann

BERLÍN, 20 ene (Reuters) - La escudería Audi presentó el martes la decoración de su coche para el debut en la Fórmula Uno, con lo que puso en marcha un plan quinquenal para competir por el campeonato de aquí a 2030.

Los directivos también hablaron de la necesidad de trabajo duro y humildad en el equipo con base en Suiza, que anteriormente compitió como Sauber y terminó noveno entre 10 equipos en su última temporada con ese nombre.

"Estamos al principio de nuestro viaje, es un punto de partida", dijo Mattia Binotto, jefe del proyecto, a los invitados en la antigua central eléctrica Kraftwerk de Berlín, mientras los aficionados seguían la presentación por internet en todo el mundo.

"Somos conscientes de que tenemos muchos retos por delante pero (...) estamos preparados para afrontar ese reto, estamos preparados para crecer, para construir y para seguir aprendiendo", agregó.

El director del equipo, Jonathan Wheatley, que tuvo mucho éxito trabajando para Red Bull anteriormente, dijo que el lanzamiento era una declaración de intenciones.

"No estamos aquí para perder el tiempo", dijo el británico con confianza.

"Sabemos de dónde partimos, pero sabemos adónde queremos llegar y queremos preparar este equipo, queremos que el equipo Audi de Fórmula Uno sea el equipo de Fórmula Uno más exitoso de la historia, pero tenemos que empezar donde estamos".

Los planes a cinco años no siempre han funcionado bien en la F1. Alpine, propiedad de Renault, terminó último en 2025, cuatro años después de establecer un ambicioso proyecto de 100 carreras para alcanzar la cima.

Otros, como el vigente campeón McLaren, han dado la vuelta a la situación en poco tiempo.

Audi fabrica su propio motor, exclusivo para su R26 de titanio y rojo, pero se enfrenta a competidores consolidados de la talla de Ferrari y Mercedes, que suministran unidades de potencia a siete de los 11 equipos.

La temporada marca un antes y un después en el inicio de una nueva era aerodinámica y de motores para este deporte, ya que todos los equipos inician la semana que viene sus pruebas privadas con grandes interrogantes sobre su fiabilidad y rendimiento.

(Redacción de Alan Baldwin en Londres, editado en español por Daniela Desantis)