Equipo Cadillac F1 rinde homenaje a Mario Andretti con nombre chasis de sus monoplazas

27 feb (Reuters) -

El primer auto de Fórmula Uno de Cadillac se llamará MAC-26 en honor al piloto estadounidense y campeón mundial de 1978 Mario Andretti, anunció el equipo el viernes.

Andretti, que celebra su cumpleaños 86 el sábado, forma parte de la junta directiva del equipo estadounidense respaldado por General Motors, que será la undécima escudería en la parrilla cuando comience la temporada en Australia el 8 de marzo.

También fue una figura clave para conseguir la plaza, tras la oposición de los equipos existentes a un intento inicial liderado por el hijo de Andretti, Michael, que posteriormente dimitió.

MAC son las siglas de Mario Andretti Cadillac.

«El nombre de nuestro primer chasis, MAC-26, refleja el espíritu que Mario llevó a la Fórmula Uno y la convicción de que un equipo estadounidense tiene cabida en este escenario», afirmó el director ejecutivo del equipo, Dan Towriss, en un comunicado.

«Su historia encarna el sueño americano e inspira nuestra forma de abordar la construcción de este equipo cada día».

Los pilotos del equipo son el mexicano Sergio Pérez y el finlandés Valtteri Bottas. (Reporte de Alan Baldwin en Londres, editado por Javier Leira)