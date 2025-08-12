Equipo comercial de EEUU se reunirá con funcionarios chinos en los próximos 2-3 meses: Bessent

WASHINGTON, 12 ago (Reuters) - Funcionarios de comercio de Estados Unidos se reunirán de nuevo con sus pares chinos en los próximos dos o tres meses para discutir el futuro de la relación económica entre los países, dijo el martes el secretario del Tesoro.

Scott Bessent habló un día después de que el Gobierno de Donald Trump extendiera una pausa en los aranceles estadounidenses significativamente más altos sobre las importaciones chinas por otros 90 días.

En una entrevista con Fox Business Network, Bessent sostuvo que Estados Unidos necesitará ver "meses, si no trimestres, si no un año" de progreso en los flujos de fentanilo antes de considerar reducir los aranceles a China. (Reporte de Andrea Shalal en Washington; Redacción de Ryan Patrick Jones en Toronto)