Equipo de ciclismo Premier Tech eliminará “Israel” de su nombre por protestas pro palestinas

El patrocinador principal de Israel Premier Tech, el equipo que compite en carreras alrededor del mundo, incluyendo el Tour de Francia, dijo el jueves que espera que el equipo elimine “Israel” de su nombre ante las protestas pro-palestinas.

“La situación actual respecto al nombre del equipo ya no es sostenible, impidiéndonos cumplir nuestro objetivo y la razón misma por la que estamos involucrados en el ciclismo", señaló Premier Tech en un comunicado enviado a The Associated Press.

Los ciclistas fueron blanco de ataques en la reciente Vuelta a España, interrumpiendo el evento del Grand Tour. El gobierno de España estimó que más de 100.000 personas salieron a las calles de Madrid durante la etapa final este mes, cuando los manifestantes criticaron la presencia de Israel Premier Tech.

Premier Tech es una empresa multinacional con sede en Quebec, Canadá. Es el patrocinador principal del equipo de ciclismo copropiedad del multimillonario canadiense-israelí Sylvan Adams.

Mencionó que se han llevado a cabo conversaciones con el equipo y sus socios sobre sus preocupaciones.

"El resultado de estas discusiones será decisivo para determinar si Premier Tech mantiene su compromiso con el equipo en el futuro", expresó. "Esperamos que el equipo evolucione hacia un nuevo nombre que excluya 'Israel', lo que llevará a una nueva identidad y marca para el equipo".

La Vuelta a España se convirtió en un campo de batalla diplomático y fue interrumpida repetidamente por protestas contra Israel Premier Tech.

A mitad de la carrera, el equipo retiró su nombre de los uniformes, diciendo que la decisión fue "en interés de priorizar la seguridad de nuestros ciclistas y de todo el pelotón, a la luz de la naturaleza peligrosa de algunas protestas en la Vuelta".

Sin embargo, las protestas persistieron, culminando en la manifestación masiva en Madrid, lo que provocó que la carrera fuera acortada en unos 50 kilómetros (30 millas).

Los manifestantes arrojaron las vallas a la ruta y colgaron pancartas anti Israel desde los edificios.

La policía escoltó a los ciclistas.

En total, siete de los últimos 11 días de carrera en la Vuelta fueron acortados o interrumpidos.

“Como patrocinador de un equipo de ciclismo, uno de nuestros compromisos clave es con los más de 150 ciclistas y personal del equipo, así como con sus familias”, añadió Premier Tech en su comunicado.

La postura de Premier Tech surge después de un informe de que el fabricante de bicicletas y socio técnico Factor también planteó dudas sobre su asociación con el equipo.

“Sin un cambio de nombre, sin un cambio de bandera, no continuaremos”, dijo el fundador de la empresa, Rob Gitelis, a Cycling News.

Los manifestantes en España dijeron que sus acciones estaban dirigidas a denunciar la campaña militar de Israel en Gaza que ha matado a decenas de miles de personas. Fue lanzada después del ataque mortal de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes