Equipo de eSports de Iago Aspas y Ana Peleteiro gana Iberian Cup de League of Legends

El equipo de eSports LUA Gaming, cuyos embajadores más destacados son el futbolista Iago Aspas y la atleta Ana Peleteiro, conquistó este sábado la Iberian Cup de League of Legends, tras imponerse 3-1 en la final a UCAM, en Zaragoza.

Vinculado a la región española de Galicia, de donde son nativos tanto Aspas como Peleteiro, LUA Gaming, fundado en 2023, consigue así su primer trofeo en League of Legends.

Dominadores a lo largo de toda la Iberian Cup, LUA se adelantó en la final tras ganar los dos primeros mapas, antes de que UCAM, equipo de la región de Murcia, alargase la final tras imponerse en el tercero.

En el cuarto enfrentamiento, LUA Gaming logró la tercera victoria necesaria en el formato a mejor de cinco, y levantó el trofeo ante el público presente en Zaragoza.

Una segunda alegría para el futbolista Iago Aspas, autor horas antes del gol de la victoria del Celta de Vigo en su visita al Deportivo Alavés en LaLiga española.

