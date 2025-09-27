Equipo de fútbol de pueblo pesquero del Báltico está cerca de un título de liga de ensueño

En un remoto pueblo pesquero junto a la costa del Mar Báltico, uno de los logros más notables en el fútbol europeo está cerca de hacerse realidad.

"Hacer posible lo imposible" es uno de los mantras que se encuentran en las paredes y las diapositivas de PowerPoint del pequeño club sueco Mjällby. Y eso es exactamente lo que está sucediendo.

Mjällby tiene una ventaja de ocho puntos con seis fechas restantes en la liga principal de Suecia, Allsvenskan, y solo ha perdido un partido esta temporada. Además, está en camino de lograr la mayor cantidad de puntos en los 101 años de historia de la liga.

No está mal para un equipo compuesto principalmente por jugadores nacidos en la localidad o en las proximidades y que juegan sus partidos en casa en un pueblo de alrededor de 800 habitantes en la costa sur de Suecia. Su entrenador es un director de escuela y el cazatalentos es un cartero.

Hace apenas nueve años, el club estaba a un partido de descender a la cuarta división del país.

"Si pudiéramos ganar la liga, no puedo imaginar que algo se haya acercado a este logro", dijo el presidente de Mjällby, Magnus Emeus, en declaraciones a The Associated Press. "El tamaño del club, nuestras condiciones, nuestro músculo financiero — vencer a todos los demás en un año, creo que nadie ha estado cerca de esto".

El inesperado viaje de Mjällby al borde de lo que podría compararse con el inaudito título de la Liga Premier inglesa obtenido por el Leicester en 2016 es una historia de trabajo duro, sentido común y decisiones audaces basadas en datos dentro y fuera del campo en un club que es el corazón palpitante de una comunidad pequeña y unida.

Aquí no ha habido una adquisición por parte de un jeque del Oriente Medio ni de capitalistas de riesgo estadounidenses.

De hecho, el volumen de negocios de Mjällby el año pasado fue de alrededor de 85 millones de coronas (US$9 millones), según Emeus, quien estima que el presupuesto de su club es una octava parte del contemplado por el campeón defensor Malmö, el club más grande de Suecia, que juega en una ciudad ubicada a 90 minutos en coche hacia el oeste.

"Es un cuento de hadas", dice a la AP el director de Mjällby, Jacob Lennartsson, en una videollamada. "Nos hacen mucho la pregunta ahora — ¿cómo están haciendo esto? Es importante decir que no sólo hemos hecho esto desde este año, hemos estado trabajando durante muchos años".

Acerca de Mjällby

Emeus es parcial, naturalmente, pero describe la casa de Mjällby como “el estadio de fútbol mejor situado de Suecia”.

Tiene capacidad para 6000 personas, se llama Strandvallen y se ubica en el pueblo de Hällevik.

"Si pateas la pelota realmente fuerte y por encima del arco, no quedará muy lejos del Mar Báltico", dijo Emeus.

Su ubicación rural y aislada, a tal grado que los equipos visitantes podrían sentir que están conduciendo hasta el fin del mundo, dijo Emeus con una sonrisa.

"Probablemente estén hartos y cansados de nunca llegar al estadio", dijo. "Conduces y conduces y conduces y conduces, y finalmente tienes que conducir hacia el Mar Báltico o hacia la arena".

La pesca ha sido durante mucho tiempo la actividad económica predominante en este rincón del mundo, donde también hay vastas extensiones de tierras de cultivo y un espíritu emprendedor que ayuda a impulsar la economía local.

Punto de inflexión

Fundado en 1939, Mjällby nunca ha ganado un trofeo importante y típicamente ha jugado fuera de la máxima categoría, alternando entre las ligas regionales.

Un gran punto de inflexión llegó en 2015 con la llegada de Emeus, un empresario nacido en la región que había regresado después de trabajar con compañías en toda Europa. Aceptó una oferta para convertirse en presidente de Mjällby, que estaba en la segunda división en ese momento y tenía pérdidas financieras año tras año.

Según sus propias palabras, Emeus "estableció una metodología que había aprendido en la vida empresarial".

Se implementaron planes estratégicos y objetivos ambiciosos extracancha mientras se contrataban nuevos entrenadores y se comprometían a apoyarse en jugadores locales que pudieran ser vendidos con ganancias.

"Otro mantra del que hablo es que necesitamos ser los mejores en las cosas que son gratis", dijo Emeus. "Podemos tener un mejor espíritu de equipo que el Real Madrid... podemos prepararnos mejor para un partido que el Manchester United".

Mjällby ganó su último partido en la temporada 2016 para permanecer en la tercera división. Luego logró ascensos consecutivos en 2018 y 19 para volver a la Allsvenskan.

Profesor y estudiante

El improbable ascenso a ser candidatos al título ha llegado en los últimos dos años bajo las órdenes del entrenador Anders Torstensson, un exjugador del equipo juvenil de Mjällby que pasó tiempo en el ejército antes de regresar al área, convertirse en maestro y ocasionalmente ayudar como entrenador a corto plazo del club.

Torstensson fue contratado por tercera vez en 2023 y pronto se unió a él un asistente, Karl Marius Aksum, quien tiene un doctorado en Percepción Visual en Fútbol de Élite pero nunca había entrenado en la categoría mayor.

El liderazgo de Mjällby notó que el noruego Aksum publicaba sus creencias y principios tácticos a un gran número de seguidores en las redes sociales.

Todos sintieron que era el entrenador para ayudar a que cambiara un equipo conocido por ser defensivo y lo convirtiera en uno que jugara de manera más atractiva.

La campaña pasada, Mjällby logró 50 puntos, un récord del club. Consiguió sus estadísticas de posesión promedio más altas de la historia (subiendo al 51%) y generó más oportunidades, dijo Aksum.

Esta temporada, Mjällby tiene el mejor récord defensivo (17 goles permitidos), el segundo mayor número de tantos anotados (44) y sólo ha perdido uno de sus 24 partidos. Los 57 puntos del equipo son un récord a estas alturas de una temporada y necesita 11 más en sus últimos seis partidos para romper el récord de liga, de 67 unidades, establecido por el Malmö.

"No es una sorpresa que estemos jugando un buen estilo de fútbol", dijo Aksum a la AP. "Es una sorpresa, por supuesto, que estemos liderando la tabla.

"Todos en el pueblo, en las tiendas, en el campo cuando salgo a caminar o correr, están viviendo un cuento de hadas. No pueden creer lo que está sucediendo".

¿El título?

El único equipo con aspiraciones realistas de impedir la coronación de Mjällby es Hammarby, que está ocho puntos atrás en segundo lugar. AIK, otro club con sede en Estocolmo, está a otros seis puntos en tercer lugar.

"He soñado con la clasificación a torneos europeos en algún momento de mi vida y ver a Mjällby en el extranjero", dijo el fanático de Mjällby Johan Cederblad, quien viaja para presenciar los partidos del equipo como local desde Estocolmo, a 520 kilómetros (320 millas) por la costa. "Pero ganar la Allsvenskan probablemente nunca se me ha ocurrido".

Mjällby nunca antes ha estado en esta posición. Su escuadra está llena de jugadores poco conocidos que necesitan manejar la creciente presión, aunque Axel Noren recientemente recibió su primera convocatoria por parte de la selección nacional de Suecia y su compañero defensor Abdullah Iqbal es el capitán de Pakistán.

Para Aksum, Mjällby todavía está "lejos de ganar la liga".

Eso no impide que los aficionados consideren posible que el sueño se haga realidad.

"No estamos aquí por suerte", dijo Lennartsson. "Tenemos fe, tenemos buenas personas: jugadores, entrenadores, empleados, y creo que somos humildes y tenemos nuestra propia identidad. Esa es una gran fortaleza".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.