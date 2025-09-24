Equipo de refugiadas afganas competirá en un torneo amistoso auspiciado por FIFA

Un equipo compuesto por refugiadas afganas competirá por primera vez a nivel internacional en un torneo amistoso organizado el mes próximo en Emiratos Árabes Unidos, anunció este miércoles la FIFA.

Esta selección de exiliadas se enfrentará del 23 al 29 de octubre en una competición en Dubái en la que también tomarán parte equipos de Chad, Libia y de Emiratos, precisó la FIFA.

“Hacer posible que todas las mujeres puedan jugar al fútbol es una de las prioridades de la FIFA, pero también un objetivo clave para el futuro de nuestro deporte”, explicó en el texto el presidente de la FIFA Gianni Infantino.

Las autoridades talibanes retomaron el poder en Afganistán en el verano de 2021 y desde entonces las mujeres tienen prohibido la práctica del deporte, además de haberles reducido drásticamente las oportunidades en materia de educación y trabajo.

Como otras instancias deportivas, entre ellas el Comité Olímpico Internacional, la FIFA ayudó en un primer momento a que estas deportistas y sus familias pudieran abandonar su país y luego les apoyó en el exilio para que pudieran seguir practicando deporte.

En este marco, la FIFA aprobó en mayo la creación de un equipo de refugiadas y organizó campos para detectar talentos y poder seleccionar jugadoras, en países como Inglaterra y Australia.

