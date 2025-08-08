Equipo de Trump amplía búsqueda de presidente de la Fed y añade más nombres a la lista, según WSJ

8 ago (Reuters) - El equipo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está examinando nuevos aspirantes al cargo de presidente de la Reserva Federal, con un asesor económico de larga trayectoria y un exjefe la Fed añadidos a la lista, informó el viernes The Wall Street Journal.

Los candidatos a la presidencia de la Fed incluyen al expresidente de la Fed de San Luis James Bullard; Marc Sumerlin, exasesor económico del presidente George W. Bush; el director del Consejo Económico Nacional Kevin Hassett; el gobernador de la Fed Christopher Waller; y el exgobernador de la Fed Kevin Warsh, dijo WSJ, citando a funcionarios.

Bullard y Sumerlin son dos de los posibles candidatos añadidos a una lista de unas 10 personas que están siendo consideradas para el puesto, según el informe.

Reuters no pudo verificar inmediatamente el informe. (Reporte de Mrinmay Dey en Bengaluru, edición de Franklin Paul. Editado en español por Natalia Ramos)