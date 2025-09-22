Equipo de Trump dice acuerdo con TikTok está cerca; con Oracle y Silver Lake entre inversores

(Agrega detalles, contexto y citas; añade autores)

Por Jeff Mason y David Shepardson

WASHINGTON, 22 sep (Reuters) - Un funcionario de la Casa Blanca dijo el lunes que el presidente Donald Trump declarará esta semana que el acuerdo para que la firma china Bytedance se desprenda de sus operaciones estadounidenses es legal, añadiendo que los inversores incluirán a Oracle y la firma de capital privado Silver Lake.

ByteDance poseerá menos del 20%, mientras que TikTok US estará controlada por una mezcla de sus actuales empresas estadounidenses y mundiales, así como un número significativo de nuevos inversores que no tienen ninguna afiliación con ByteDance, dijo el funcionario. Reuters informó de muchos de los detalles el sábado.

Aún no se ha concretado la lista completa de inversores, pero el funcionario dijo que "van a ser nombres muy conocidos". Asimismo, agregó que Trump firmará un decreto certificando que el acuerdo cumple con la ley que ordenó el cierre de la aplicación para enero de 2025 si ByteDance no vendía sus activos en Estados Unidos, aunque luego fue aplazado hasta diciembre.

El acuerdo exige que todos los datos de los usuarios estadounidenses se almacenen en una infraestructura de computación en la nube estadounidense gestionada por Oracle.

Trump dijo el domingo que el magnate de los medios de comunicación Lachlan Murdoch y los líderes empresariales Larry Ellison y Michael Dell participarán como inversores estadounidenses en un acuerdo propuesto para que TikTok siga operando en Estados Unidos.

Washington confía en que China apruebe el acuerdo y no planea celebrar más conversaciones con Pekín sobre sus detalles, dijo el funcionario en una conferencia telefónica con periodistas, pero agregó que se requiere papeleo adicional de ambas partes para sellarlo.

La embajada china en Washington no respondió de inmediato a una petición de comentarios. China no ha confirmado que haya aprobado el acuerdo y reiteró su postura el sábado.

El funcionario añadió que la valoración de los activos estadounidenses de TikTok será de "muchos miles de millones de dólares". (Reporte adicional de Susan Heavey; editado en español por Carlos Serrano)