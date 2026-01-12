Equipo de Trump intensifica ataque contra Powell de la Fed con amenaza de acusación penal

Por Howard Schneider y Ann Saphir

12 ene (Reuters) - El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó su campaña de presión sobre la Reserva Federal, amenazando con acusar penalmente al jefe de la entidad, Jerome Powell, por un proyecto de renovación de un edificio, una acción que este último calificó de "pretexto" para ganar más influencia en la fijación de las tasas de interés.

El último acontecimiento, que forma parte de un largo esfuerzo de Trump por presionar a la Fed para que baje de forma drástica las tasas, tuvo repercusiones inmediatas en Washington y en los mercados mundiales.

El senador republicano Thom Tillis, miembro del Comité Bancario del Senado que examina a los candidatos presidenciales para la Fed, dijo que la amenaza de acusación pone en duda la "independencia y credibilidad" del Departamento de Justicia. Tillis, que no se presenta a la reelección este año, dijo que se opondrá a cualquier candidato de Trump para la Fed, incluida la próxima elección del sucesor de Powell como presidente, "hasta que este asunto legal se resuelva por completo".

Las tasas de los bonos del Tesoro a más largo plazo subían, mientras los inversores evalúan lo que una Fed menos independiente podría significar para la inflación y la política monetaria, la clase de reacción que podría -si se amplifica- limitar los esfuerzos de Trump para remodelar al banco central estadounidense, considerado el más influyente del mundo y una piedra angular del sistema financiero global.

Los intentos de Trump para hacer frente a las preocupaciones generales sobre la "asequibilidad", en particular en lo que respecta a la financiación de hipotecas para viviendas, podrían verse trastocados si aumentan los costos de los préstamos a largo plazo, como podría ocurrir si los inversores llegan a considerar que la Fed ya no establece la política monetaria con vistas a controlar la inflación.

El oro tocó un máximo histórico y el dólar caía. Los principales índices bursátiles estadounidenses abrieron a la baja, con los valores bancarios presionados por la propuesta de Trump de limitar las tasas de las tarjetas de crédito.

"Obviamente, hay más preocupaciones de que la independencia de la Fed vaya a estar en la mira con las últimas noticias sobre la investigación criminal contra el presidente Powell, que reforzaron esas preocupaciones", dijo Jan Hatzius, economista jefe de Goldman Sachs, en la conferencia anual de estrategia global de la firma en Londres.

Lo que está en juego es la independencia de la Fed para fijar la política monetaria de Estados Unidos sin la influencia indebida de funcionarios electos como Trump, que preferirían unos costos de endeudamiento más baratos por razones políticas, a expensas del control de la inflación a largo plazo que puede requerir que un banco central ralentice la economía y tome medidas que aumenten la tasa de desempleo.

Powell -nombrado por Trump para dirigir la Fed a fines de 2017 y confirmado por el Senado a principios de 2018- completará su mandato en mayo, pero no está obligado a abandonar su Junta de Gobernadores, con sede en Washington, hasta 2028, y varios analistas creen que el último movimiento del Gobierno aumenta las probabilidades de que se quede en el banco central como muestra de desafío.

La medida -que se conoce unas dos semanas antes de que el intento de Trump de despedir a otra funcionaria de la Fed, la gobernadora Lisa Cook, se argumente ante la Corte Suprema- fue recibida con una reacción cauta en Wall Street.

AMENAZAS Y PRESIONES CONSTANTES

La última salva de los funcionarios de Trump fue revelada a última hora del domingo por Powell, quien dijo que la Fed recibió citaciones del Departamento de Justicia la semana pasada en relación con los comentarios que hizo ante el Congreso durante el verano boreal sobre los sobrecostos de un proyecto de renovación de un edificio por US$ 2.500 millones en el complejo de la sede de la Fed en Washington.

"El viernes, el Departamento de Justicia entregó a la Reserva Federal citaciones del gran jurado, amenazando con una acusación penal relacionada con mi testimonio ante el Comité Bancario del Senado el pasado mes de junio", dijo Powell. "Siento un profundo respeto por el Estado de Derecho y por la rendición de cuentas en nuestra democracia. Nadie -y menos aún el presidente de la Reserva Federal- está por encima de la ley."

"Pero esta acción sin precedentes debe verse en el contexto más amplio de las amenazas del Gobierno y la presión en curso" para recortar las tasas y, más ampliamente, para tener más poder de decisión sobre la Fed, dijo.

"Esta nueva amenaza no tiene que ver con mi testimonio del pasado mes de junio ni con la renovación de los edificios de la Reserva Federal. No se trata de la función de supervisión del Congreso (...) Son pretextos. La amenaza de cargos penales es una consecuencia de que la Reserva Federal fije las tasas de interés basándose en nuestra mejor evaluación de lo que servirá al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente", agregó.

Trump dijo el domingo a NBC News que no tenía conocimiento de las acciones del Departamento de Justicia. "No sé nada al respecto, pero ciertamente no es muy bueno en la Fed, y no es muy bueno en la construcción de edificios", dijo Trump.

Un portavoz del Departamento de Justicia no quiso hacer comentarios sobre el caso, pero añadió: "La fiscal general ha dado instrucciones a sus fiscales federales para que den prioridad a la investigación de cualquier abuso del dinero de los contribuyentes".

(Reporte de Howard Schneider, Ann Saphir y Michael Derby; reporte adicional de Saqib Ahmed en Nueva York; editado en español por Javier López de Lérida y Carlos Serrano)