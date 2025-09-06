Equipo Israel Premier Tech retira nombre de la equipación tras protestas propalestinas en Vuelta España

6 sep (Reuters) - El equipo ciclista Israel-Premier Tech ha retirado su nombre completo de los maillots de los corredores para el resto de la Vuelta a España, después de que manifestantes propalestinos interrumpieran la llegada de la undécima etapa.

La etapa del miércoles terminó sin ganador después de que los organizadores decidieran tomar el tiempo a tres kilómetros de la línea de meta mientras la policía luchaba por contener a cientos de manifestantes que ondeaban banderas palestinas en Bilbao.

El equipo Israel-Premier Tech también fue detenido en la carretera por un grupo de manifestantes con banderas palestinas durante la contrarreloj por equipos de la semana pasada en Figueres.

"En aras de priorizar la seguridad de nuestros corredores y de todo el pelotón, y a la luz de la peligrosidad de algunas protestas en la Vuelta, el Israel-Premier Tech ha proporcionado a los corredores una equipación con el monograma del equipo para el resto de la carrera", dijo el equipo en un comunicado el sábado.

"El nombre del equipo sigue siendo Israel-Premier Tech, pero la equipación ahora se alinea con las decisiones de marca que hemos adoptado previamente para nuestros vehículos y ropa casual", agregó.

Antes de la etapa 11, la Asociación de Ciclistas Profesionales (CPA) había pedido mayor seguridad en la Vuelta después de que una serie de incidentes con manifestantes provocaran preocupación por la seguridad de los ciclistas, con el equipo Israel-Premier Tech como principal objetivo.

Tras el incidente del miércoles, el equipo dijo que seguía comprometido con la carrera y que respetaba el "derecho de todos a protestar, siempre que esas protestas sigan siendo pacíficas y no comprometan la seguridad del pelotón". (Reporte de Chiranjit Ojha en Bengaluru; Editado en español por Javier Leira)