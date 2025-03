Equipo mexicano León insta a FIFA a reconsiderar su exclusión del Mundial de Clubes

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El capitán de León James Rodríguez y el entrenador Eduardo Berizzo instaron el viernes a la FIFA a reconsiderar la expulsión del equipo mexicano del Mundial de Clubes.

León fue excluido la semana pasada por no cumplir con las regulaciones sobre la propiedad de múltiples clubes por parte del mismo dueño.

León y Pachuca, otro club mexicano, se clasificaron, pero ambos tienen el mismo propietario, Grupo Pachuca.

“Es una injusticia grande y estamos un poco golpeados por todas estas cosas", afirmó el colombiano James en una conferencia de prensa. "Si quedamos fuera no va a ser justo y el equipo que entre se verá manchado el fútbol, no es nada justo con este club que ha hecho cosas grandes”.

James, ganador del Botín de Oro en el Mundial de 2014, consideró particularmente injusta para los aficionados del León que hayan ya comprado entradas para partidos en los que ahora no participaría el equipo.

El astro colombiano firmó un contrato de un año para jugar con León y una de las razones fue jugar en el Mundial de Clubes que se celebrará en Estados Unidos este verano.

“Estoy feliz acá. Independientemente de si se juega el Mundial o no, no cambia en nada que yo me quiera quedar”, aseveró sin embargo.

“Esto es algo nuevo, todo esto nunca me había pasado, que estas en una Copa o un Mundial y semanas antes te dicen que estás fuera, para mí es algo nuevo nunca lo había vivido y ojalá que FIFA esté atento".

Grupo Pachuca ha anunciado que apelará ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo el próximo mes.

“El TAS debería fallar en nuestro favor y devolvernos el derecho a competir", dijo el argentino Berizzo. "No infringimos ninguna ley, puede haber una solución. La decisión no es sólo injusta sino apresurada, hay tiempo para solucionar esto”.

La FIFA aún no ha anunciado un equipo de reemplazo, pero el club costarricense Liga Deportiva Alajuelense ha levantado la mano.

Alajuelense pidió a la FIFA el pasado noviembre que hiciera cumplir sus reglas sobre multipropiedad.

“Estamos defendiendo lo que se ganó en la cancha", aseveró el mediocampista de León, Andrés Guardado. "Los que ahora levantan la mano para ir pudieron clasificarse y no lo hicieron, deberían tener un poco de vergüenza”

“Es una injusticia brutal, si alguien hizo mal las cosas es FIFA, la multipropiedad en México existe desde hace años y así nos permitió participar”.

En México, además de Grupo Pachuca, tres empresas más poseen dos o más clubes en la primera división. Grupo Caliente es dueño de Tijuana y Querétaro, mientras que Grupo Orlegi controla Atlas y Santos. TV Azteca posee Mazatlán y tiene una participación parcial en Puebla.