Equipo negociador de Irán viaja a Ginebra para ronda de conversaciones nucleares con EEUU: medios

DUBAI, 25 feb (Reuters) - La delegación negociadora de Irán, encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores Abás Araqchi, partió de Teherán hacia Ginebra para participar en la tercera ronda de negociaciones nucleares, informaron el miércoles los medios de comunicación estatales.

Estados Unidos ha desplegado una gran fuerza naval cerca de la costa iraní ante la posibilidad de un ataque contra la República Islámica. El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el 19 de febrero que daba a Teherán entre 10 y 15 días para llegar a un acuerdo.

Las conversaciones están previstas para el jueves en Ginebra, informó el lunes un funcionario estadounidense de alto rango, y los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner se reunirán con la delegación iraní para las negociaciones. (Reporte de Elwely Elwelly; edición de Alex Richardson, Editado en español por Juana Casas)