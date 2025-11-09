Equipo T1, liderado por "Faker", revalida título mundial del League of Legends

El equipo surcoreano T1, liderado por la estrella de los eSports Lee "Faker" Sang-hyeok, se proclamó campeón del mundo del League of Legends por sexta vez en su historia, tercera consecutiva, este domingo en Chengdu (China).

Grandes favoritos al título en una final entre dos equipos históricos del LoL, los jugadores del T1 remontaron un 1-2 en contra para imponerse finalmente por 3-2 a sus compatriotas del KT Rolster, que se habían clasificado para la final de manera sorpresiva.

T1 ya había ganado la "Summoner's Cup" en 2013, 2015, 2016, 2023 y 2024.

Denominador común en cada una de estas victorias, el protagonismo de Lee Sang-hyeok, alias "Faker", que este domingo volvió a brillar ante las 18.000 personas que llenaron el Dong'an Lake Sports Park de Chengdu (centro de China).

Favorito de los aficionados, superestrella multimillonaria en Corea del Sur, donde ha sido calificado de "tesoro nacional", Lee confirmó que a sus 29 años sigue siendo un icono del League of Legends y leyenda de los eSports.

Aunque este domingo, el mejor jugador de la final fue su compañero Lee Min-hyeong "Gumayusi".

El Campeonato del Mundo del League of Legends está considerado como una de las competiciones más prestigiosas de los eSports, o torneos de videojuegos.

