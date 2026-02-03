Equipo técnico de Banco Central Colombia espera menor inflación en 2027, ve tasa de interés más alta que el mercado

BOGOTÁ, 3 feb (Reuters) - El equipo técnico del Banco Central de Colombia pronosticó una inflación de 3,7% para el cierre del 2027, ⁠con lo que se ubicaría aún ⁠por encima de la meta puntual de 3% por sexto año consecutivo, al tiempo que tiene la visión de una tasa de interés de referencia mayor a la estimada por ⁠el mercado, ‌reveló el ​martes su informe trimestral.

"La incertidumbre sobre el comportamiento futuro de los precios se mantiene elevada con riesgos ​principalmente al alza. Esto, por el incremento históricamente elevado del salario mínimo y el tamaño de su ‌impacto sobre los precios, por un comportamiento futuro de la ‌tasa de cambio que depende de factores externos ​e internos inciertos y por la dificultad de proyectar los precios de algunos bienes y servicios regulados, entre otros factores", indicó el documento.

El gerente del banco emisor, Leonardo Villar, anticipó el viernes que el equipo técnico del organismo elevó su pronóstico de inflación para el cierre del 2026 a un 6,3% desde uno previo de 4,1%, mientras que redujo su proyección de crecimiento económico a un 2,6% desde uno anterior de 2,9%.

En tanto, el equipo técnico del banco proyecta una tasa de interés ⁠más alta que lo esperado por el mercado.

"En promedio, para un horizonte de ocho trimestres, la senda esperada por los analistas ​es menor a la trayectoria implícita en el pronóstico macroeconómico del presente Informe", indicó.

Los comentarios del equipo técnico se conocen luego de que el viernes pasado el directorio del Banco Central decidió por mayoría incrementar en 100 puntos base su tasa de interés de referencia a un 10,25%, muy por encima de lo esperado por el mercado y en su primer aumento del costo referencial del dinero en casi tres años, debido a las ⁠crecientes presiones sobre la inflación, que apunta a incumplir en 2026 la meta de 3% por sexto año consecutivo.

Villar ​también había anticipado que el equipo técnico -cuyas consideraciones son tenidas en cuenta por el directorio del Banco Central para la toma de sus decisiones de política monetaria-, elevó su pronóstico de crecimiento económico para el 2025 a 2,9% desde uno previo de 2,6%.

Solo ‍en el cuarto trimestre del año pasado el PIB habría crecido un 3% interanual.

"Hacia 2027, la actividad económica continuaría desacelerándose y la brecha del producto se tornaría negativa", explicó el informe.

"Esta dinámica se daría en un entorno de política monetaria activa que se ajustaría a un ritmo compatible con el proceso de convergencia de la inflación hacia la meta del 3% en ​2027 y con la reducción de los excesos de demanda. No obstante, estas proyecciones están sujetas a un elevado grado de incertidumbre derivado de factores externos (tensiones políticas y comerciales globales, la respuesta de los mercados financieros a la política monetaria en economías avanzadas), así como de factores internos, ‍especialmente la incertidumbre en torno a la política fiscal", agregó.

(Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)