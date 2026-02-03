Equipo técnico del Banco Central de Colombia espera descenso de inflación en 2027

BOGOTÁ, 3 feb (Reuters) - El equipo técnico del Banco Central de Colombia pronosticó una inflación de 3,7% ⁠para el cierre del 2027, ⁠con lo que se ubicaría aún por encima de la meta puntual de 3% por sexto año consecutivo, reveló ⁠el lunes ‌su informe ​trimestral de variables macroeconómicas.

El gerente del banco emisor, Leonardo Villar, anticipó el viernes ​que el equipo técnico del organismo elevó su pronóstico de inflación ‌para el cierre del 2026 a ‌un 6,3% desde uno previo de ​4,1%, mientras que redujo su proyección de crecimiento económico a un 2,6% desde uno anterior de 2,9%.

Además, el funcionario señaló que el equipo técnico -cuyas consideraciones son tenidas en cuenta por el directorio del Banco Central para la toma de sus decisiones de política monetaria-, elevó su pronóstico de crecimiento económico para el 2025 a 2,9% desde ⁠uno previo de 2,6%.

"Hacia 2027, la actividad económica continuaría desacelerándose y la brecha del producto ​se tornaría negativa", explicó el informe.

"Esta dinámica se daría en un entorno de política monetaria activa que se ajustaría a un ritmo compatible con el proceso de convergencia de la inflación hacia la meta del 3% en 2027 y con la reducción de los excesos de demanda. No obstante, estas proyecciones están ⁠sujetas a un elevado grado de incertidumbre derivado de factores externos (tensiones políticas y ​comerciales globales, la respuesta de los mercados financieros a la política monetaria en economías avanzadas), así como de factores internos, especialmente la incertidumbre en torno a la política fiscal", agregó.

Los ‍comentarios del equipo técnico se conocen luego de que el viernes pasado el directorio del Banco Central decidió por mayoría incrementar en 100 puntos base su tasa de interés de referencia a un 10,25%, muy por encima de lo esperado por el mercado ​y en su primer aumento del costo referencial del dinero en casi tres años, debido a las crecientes presiones sobre la inflación, que apunta a incumplir en 2026 la meta de ‍3% por sexto año consecutivo.

