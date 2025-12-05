Equipos antinarcóticos chinos y estadounidenses en estrecha comunicación, según Pekín

BEIJING, 5 dic (Reuters) - Los equipos antidroga de China y Estados Unidos celebraron recientemente una videoconferencia y están en estrecha comunicación, dijo el Ministerio de Seguridad Pública de China en un comunicado emitido el viernes.

El ministerio chino dijo que "se han logrado resultados significativos a través de la cooperación activa en el control de drogas" por ambas partes después de la reunión entre el presidente chino Xi Jinping y el presidente estadounidense Donald Trump en Corea del Sur a finales de octubre.

"China, sobre la base de la igualdad y el respeto mutuo, cooperará con Estados Unidos para abordar conjuntamente prominentes problemas mundiales de drogas", dijo el ministerio, añadiendo que equipos chinos y estadounidenses habían llevado a cabo investigaciones conjuntas en varios casos.

