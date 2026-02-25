Equipos comerciales de EE. UU. y Canadá podrían reunirse pronto

Por Susan Heavey y David Lawder

WASHINGTON, 25 feb (Reuters) -

Los responsables comerciales de Estados Unidos y Canadá mantuvieron conversaciones el miércoles y tienen previsto reunirse en las próximas semanas, informó el representante comercial estadounidense Jamieson Greer, quien añadió que el Gobierno de Donald Trump está abierto a ideas sobre cómo alcanzar un acuerdo.

Un portavoz del ministro de Comercio de Canadá y Estados Unidos, Dominic LeBlanc, dijo a Reuters que los dos funcionarios "han mantenido varios intercambios breves e informales en los últimos días sobre una posible reunión presencial en Washington D. C. en un futuro próximo".

Greer, en una entrevista en Fox Business Network, dijo que había hablado con su par comercial el miércoles por la mañana y que se reunirían en Washington "en un par de semanas".

"Tienen algunas ideas sobre cómo podrían llegar a un acuerdo con nosotros. Obviamente, estamos abiertos a ello", dijo Greer en el programa "Mornings with Maria" de FBN.

La tensión entre Estados Unidos y Canadá ha aumentado en los últimos meses por cuestiones comerciales y de otro tipo.

La Administración Trump está revisando el pacto comercial entre Estados Unidos, México y Canadá promulgado durante el primer mandato de Trump en la Casa Blanca y se enfrenta a la fecha límite del 1 de julio para notificar al Congreso si tiene previsto modificarlo.

Trump ha dicho que Washington podría abandonar el USMCA y alcanzar acuerdos separados con Canadá y México.

Greer dijo el miércoles a Bloomberg Television que continuaría las negociaciones por separado con los representantes de Canadá y México durante el año "porque nuestras relaciones con esos países son muy diferentes".

Una solución podría ser "añadir" protocolos separados para cada país al USMCA "para subsanar algunas de las deficiencias", dijo.

LeBlanc seguirá trabajando con Greer en una revisión conjunta del pacto, dijo su portavoz. (Reportaje de Susan Heavey y David Lawder; reportaje adicional de Promit Mukherjee; edición en español de Javier López de Lérida)