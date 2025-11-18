Equipos de rescate chilenos buscan a turistas perdidos en una tormenta de nieve en la Patagonia

SANTIAGO, 18 de noviembre (Reuters) - Los equipos de rescate buscaban el martes a un grupo de turistas que desaparecieron en una fuerte tormenta de nieve en el Parque Nacional Torres del Paine de Chile, en la Patagonia, en la que murieron al menos dos mexicanos, de acuerdo a la prensa local.

Entre las víctimas había una mujer que falleció tras ser evacuada, según la cadena local T13.

Guillermo Ruiz, delegado presidencial de la sureña provincia chilena de Última Esperanza, dijo a T13 que los equipos de primera intervención seguían intentando localizar a siete personas, pero que el mal tiempo estaba complicando las labores de búsqueda.

Los turistas se perdieron cerca del campamento Los Perros del parque nacional, al que, según Ruiz, solo se puede llegar tras una caminata de entre cuatro y cinco horas desde el punto accesible más cercano en vehículo.

La zona fue azotada por una tormenta de nieve con vientos que superaron los 193 kilómetros por hora, equivalente a un huracán de categoría 3.

No estaba claro de dónde procedían los turistas desaparecidos.

El Parque Nacional Torres del Paine tiene una extensión de unos 1.810 kilómetros cuadrados y recibe cientos de miles de visitantes al año.

