Equipos históricos como Colo Colo, Nacional de Uruguay y Botafogo de Brasil pugnarán por ingresar a la fase de Grupos de la Copa Libertadores tras un extenso proceso de tres fases previas.

El 7 y 14 de febrero se realizarán los enfrentamientos entre los 6 equipos de la Fase 1.

Fase 1

Puerto Cabello (VEN) - Defensor Sporting (URU)

Aurora (BOL) - Melgar (PER)

Aucas (ECU) - Nacional (PAR)

Fase 2: (21 y 28 de Febrero)

Aguilas Doradas (COL)vs Bragantino (BRA)

E3 (Aucas o Nacional) vs Atletico Nacional (COL)

Always Ready (BOL) vs Sporting Cristal (PER)

Godoy Cruz (ARG) vs Colo Colo (CHI)

Sportivo Trinidense (PAR) vs El Nacional (ECU)

E1 ((Puerto Cabello o Defensor Sporting)) vs Nacional (URU)

Portuguesa (VEN) vs Palestino (CHI)

E2 (Aurora o Melgar) vs Botafogo (BRA)

Los ganadores de la Fase 2 se medirán en la siguiente instancia (Fase 3, el 6 y 13 de marzo) y quienes se impongan pasarán a la fase de grupos, que comenzará la semana del 3 de abril.

La final única de la Libertadores se jugará 30 de noviembre, pero aún no se ha definido el estadio.

- Copa Sudamericana -

La Conmebol sorteó este martes los emparejamientos entre equipos de un mismo país de la primera fase de la Copa Sudamericana 2024 que arrancará el 7 de febrero.

Los ganadores de estas llaves pasarán directamente a la fase grupos, que iniciará en la semana del 3 de abril.

La final de la Sudamericana se disputará el 23 de noviembre en sede aún no establecida.

Los emparejamientos de la primera fase quedaron distribuidos de la siguiente manera:

Copa Sudamericana - Primera fase:

Bolivia:

Universitario vs Nacional Potosí y

Real Tomayapo vs Jorge Wilstermann

Chile:

Everton vs Unión La Calera y

Universidad Católica vs Coquimbo Unido

Colombia:

Deportes Tolima vs Independiente de Medellin y Alianza Petrolera vs America de Cali

Ecuador:

Deportivo Cuenca vs Delfín y,

Técnico Universitario vs Universidad Católica

Paraguay:

Guaraní vs Sportivo Luqueño y,

Sportivo Ameliano vs Olimpia

Perú:

Deportivo Garcilaso vs Asociación Deportiva Tarma y,

Universidad César Vallejo vs Sport Huancayo

Uruguay

Montevideo Wanderers vs Danubio y,

Racing vs Cerro Largo

Venezuela

Carabobo vs Meropolitanos y,

Rayo Zuliano vs Deportivo La Guaira.

