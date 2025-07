Equipos y corredores que conforman el Tour de Francia

Nómina de 23 equipos y 184 corredores que tomarán la salida del Tour de Francia, el sábado en Lille:

UAE Team Emirates (EAU): Joao Almeida (POR), Tadej Pogacar (SLO), Nils Politt (GER), Pavel Sivakov (FRA), Marc Soler (ESP), Tim Wellens (BEL), Adam Yates (GBR), Jhonatan Narváez (EQU)

Visma-Lease a bike (NED): Tiesj Benoot (BEL), Matteo Jorgenson (USA), Wout Van Aert (BEL), Jonas Vingegaard (DEN), Victor Campenaerts (BEL), Edoardo Affini (ITA), Sepp Kuss (USA), Simon Yates (GBR)

Alpecin (BEL): Jasper Philipsen (BEL), Silvan Dillier (SUI), Kaden Groves (AUS), Jonas Rickaert (BEL), Mathieu van der Poel (NED), Gianni Vermeersch (BEL), Emiel Verstrynge (BEL), Xandro Meurisse (BEL)

Jayco-AlUla (AUS): Ben O’Connor (AUS), Luke Durbridge (AUS), Dylan Groenewegen (NED), Luka Mezgec (SLO), Elmar Reinders (NED), Eddie Dunbar (IRL), Luke Plapp (AUS), Mauro Schmid (SUI)

Israel - Premier Tech (ISR): Michael Woods (CAN, Joseph Blackmore (GBR), Matis Louvel (FRA), Guillaume Boivin (CAN), Jake Stewart (GBR), Pascal Ackermann (GER), Krists Neilands (LET), Alexey Lutsenko (KAZ)

Uno-X Mobility (NOR): Jonas Abrahamsen (NOR), Magnus Cort (DEN), Tobias Johannessen (NOR), Soren Waerenskjold (NOR), Stian Fredheim (NOR), Markus Hoelgaard (NOR), Anders Halland Johannessen (NOR), Andreas Leknesund (NOR)

Bahrain Victorious (BAH): Lenny Martinez (FRA), Phil Bauhaus (GER), Santiago Buitrago (COL), Jack Haig (AUS), Matej Mohoric (SLO), Fred Wright (GBR), Kamil Gradek (POL), Robert Stannard (AUS)

Groupama-FDJ (FRA): Guillaume Martin-Guyonnet (FRA), Romain Grégoire (FRA) , Valentin Madouas (FRA), Quentin Pacher (FRA), Clément Russo (FRA), Paul Penhoët (FRA), Lewis Askey (GBR), Cyril Barthe (FRA)

TotalEnergies (FRA): Mathieu Burgaudeau (FRA), Steff Cras (BEL), Anthony Turgis (FRA), Jordan Jegat (FRA), Thomas Gachignard (FRA), Mattéo Vercher (FRA), Alexandre Delettre (FRA), Emilien Jeannière (FRA)

Décathlon-AG2R La Mondiale (FRA): Felix Gall (AUT), Bruno Armirail (FRA), Clément Berthet (FRA), Stefan Bissegger (SUI), Oliver Naesen (BEL), Aurélien Paret-Peintre (FRA), Callum Scotson (AUS), Bastien Tronchon (FRA)

Cofidis (FRA): Álex Aranburu (ESP), Bryan Coquard (FRA), Ion Izagirre (ESP), Benjamin Thomas (FRA), Emmanuel Buchmann (GER), Alexis Renard (FRA), Dylan Teuns (BEL), Damien Touzé (FRA)

Arkéa - B&B hôtels (FRA): Amaury Capiot (BEL), Arnaud Démare (FRA), Raul Garcia Pierna (ESP), Cristian Rodriguez (ESP), Kévin Vauquelin (FRA), Ewen Costiou (FRA), Mathis Le Berre (FRA), Clément Venturini (FRA)

Intermarché - Wanty (BEL): Biniam Girmay (ERY), Louis Barré (FRA), Hugo Page (FRA), Laurenz Rex (BEL), Georg Zimmermann (GER), Roel Van Sintmaartensdijk (NED), Vito Braet (BEL), Jonas Rutsch (GER)

Soudal Quick-Step (BEL): Remco Evenepoel (BEL), Mattia Cattaneo (ITA), Ilan van Wilder (BEL), Pascal Eenkhoorn (NED), Tim Merlier (BEL), Valentin Paret-Peintre (FRA), Maximilian Schachmann (GER), Bert Van Lerberghe (BEL)

Lotto (BEL): Arnaud de Lie (BEL), Jarrad Drizners (AUS), Brent Van Moer (BEL), Sébastien Grignard (BEL), Lennert Van Eetvelt (BEL), Jenno Berckmoes (BEL), Jasper De Buyst (BEL), Eduardo Sepúlveda (ARG)

EF Education-EasyPost (USA): Ben Healy (IRL), Neilson Powless (USA), Marijn Van den Berg (NED), Vincenzo Albanese (ITA), Kasper Asgreen (DEN), Alex Baudin (FRA), Harry Sweeny (AUS), Michael Valgren (DEN)

Lidl-Trek (USA): Mattias Skjelmose (DEN), Jasper Stuyven (BEL), Toms Skujins (LET), Simone Consonni (ITA), Jonathan Milan (ITA), Thibau Nys (BEL), Quinn Simmons (USA), Edward Theuns (BEL)

Tudor (SUI): Julian Alaphilippe (FRA), Alberto Dainese (ITA), Marco Haller (AUT), March Hirschi (SUI), Fabian Lienhard (SUI), Marius Mayrhofer (GER), Michael Storer (AUS), Matteo Trentin (ITA)

Picnic (NED): Oscar Onley (GBR), Warren Barguil (FRA), Frank van den Broek (NED), Tobias Lund Andresen (DEN), Pavel Bittner (CZE), Sean Flynn (GBR), Niklas Märkl (GER), Tim Naberman (NED)

Astana (KAZ): Davide Ballerini (ITA), Cees Bol (NED), Clément Champoussin (FRA), Yevgeniy Fedorov (KAZ), Harold Tejada (COL), Sergio Higuita (COL), Mike Teunissen (NED), Simone Velasco (ITA)

Red Bull - Bora-Hansgrohe (AUT): Primoz Roglic (SLO), Florian Lipowitz (GER), Jordi Meeus (BEL), Gianni Moscon (ITA), Laurence Pithie (NZL), Danny van Poppel (NED), Aleksandr Vlasov (RUS), Mick Van Dijke (NED)

Ineos-Grenadiers (GBR): Carlos Rodríguez (ESP), Geraint Thomas (GBR), Thymen Arensman (NED), Tobias Foss (NOR), Filippo Ganna (ITA), Axel Laurance (FRA), Connor Swift (GBR), Samuel Watson (GBR)

Movistar (ESP): Enric Mas (ESP), Nelson Oliveira (POR), Ivan Romeo (ESP), Gregor Mühlberger (AUT), Will Barta (USA), Pablo Castrillo (ESP), Iván Garcia Cortina (ESP), Einer Rubio (COL)

jk/iga