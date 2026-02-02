Equitación: Se retiró Frankie Dettori

Dettori, que había anunciado su retiro a finales del año pasado, ganó el Gran Premio Estado de Río de Janeiro montado sobre Bet You Can, ofreciendo al público sudamericano una última muestra de su talento intemporal

"Ahora puedo descansar, pase lo que pase. No podría haber pedido una mejor manera de terminar", dijo Dettori tras su triunfo, que culminó con el tradicional desmontaje en vuelo, su sello distintivo durante décadas

"Desde el momento en que me subí al caballo, fue fenomenal. Es un lugar fantástico para terminar. Es difícil expresar con palabras lo que siento. Las carreras han sido mi vida", aseguró el jinete italiano

"Empecé en Italia hace casi 40 años, y este deporte me lo ha dado todo. He disfrutado cada momento. He viajado por el mundo, conocido gente increíble, montado caballos extraordinarios", recordó

"Gracias a quienes hicieron posible que el pequeño que fui pudiera vivir su sueño", añadió Dettori en redes sociales, donde adjuntó a su publicación una foto suya de niño antes de iniciar su exitosa carrera de 35 años

Dettori sumó más de 3.300 victorias, siete triunfos en un solo día en Ascot en 1996, los famosos "Siete Magníficos" y temporadas como protagonista absoluto en los hipódromos más importantes del mundo

La temporada 2019 representó un año de oro en premios, con casi 10 millones de euros ganados, gracias en parte a su colaboración con John Gosden y el caballo campeón Enable

Figura carismática y espectacular, Dettori jugó un papel decisivo en la popularización de las carreras de caballos en la década de 1990, llevando el deporte más allá de sus límites tradicionales

Su retiro se produce menos de un año después de la quiebra, que lo envolvió en una larga disputa fiscal en el Reino Unido, un asunto que eclipsó el final de su carrera deportiva

Ahora que su carrera como jinete ha terminado, Dettori permanecerá en el mundo de las carreras como embajador global de una marca hípica. (ANSA)