Era un velorio, dice vicepresidenta de Venezuela sobre ceremonia del Nobel de la Paz

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, comparó la ceremonia del Nobel de la Paz el miércoles en Oslo con un funeral, al ironizar sobre la ausencia en el acto de la galardonada, la líder opositora María Corina Machado.

Machado confirmó en un audio enviado a los organizadores del Nobel de la Paz que logró viajar a Europa, pero no alcanzó a llegar a tiempo para la ceremonia de entrega. En su lugar el premio lo recibió su hija Ana Corina Sosa Machado.

"Hoy muy tempranito viendo lo que pasó en Noruega, asistieron a un velorio, porque eso parecía un velorio, era un velorio, un fracaso, fracaso total, el show fracasó, la señora no se presentó", dijo Rodríguez en declaraciones transmitidas por la televisión estatal.

Rodríguez cuestionó el despliegue militar que Estados Unidos emprendió desde agosto en el Caribe y que Machado ha respaldado.

"Dicen que por miedo, porque en Noruega se alzó el pueblo y en Noruega salió la gente a protestar en las calles por lo que era un premio manchado en sangre", agregó Rodríguez en alusión a protestas de grupos de izquierda en la víspera.

La vicepresidenta venezolana señaló que el Nobel de la Paz "está bien desprestigiado".

Machado, por su parte, comentó en el audio divulgado por los representantes del Nobel que varias personas "arriesgaron sus vidas" para que ella pudiera viajar a Oslo.

De momento, se desconoce cómo logró salir de Venezuela, donde vivía en la clandestinidad tras denunciar fraude en las presidenciales de julio de 2024 y reivindicar el triunfo del exembajador Edmundo González Urrutia, presente este miércoles en la ceremonia del Nobel Oslo.

mbj/pgf/nn