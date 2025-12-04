Eramet apuesta por crecimiento del manganeso y litio en plan de reestructuración

PARÍS, 4 dic (Reuters) - Eramet busca suministrar más manganeso de Gabón y litio de Argentina como parte de los esfuerzos para fortalecer sus finanzas, que se han visto afectadas por la caída de beneficios y aumento de deuda, dijo el jueves el grupo minero francés.

La compañía, presionada por la debilidad de los precios del metal, contratiempos en la producción y la compra de su socio de litio en Argentina, había prometido medidas adicionales a principios de diciembre tras recortar los gastos de capital.

Eramet tiene como objetivo generar un aumento del EBITDA básico (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) de entre 130 y 170 millones de euros (entre US$151,52 y US$198,14 millones) en un plazo de dos años, con el apoyo de las mejoras de la infraestructura ferroviaria en Gabón para ampliar los volúmenes de mineral transportado, dijo en un comunicado.

Además del objetivo de EBITDA, la empresa también puede obtener un impulso de beneficios de la rampa de su producción de litio en Argentina, cuya capacidad se espera alcanzar a finales de 2026, dijo.

Eramet ha obtenido de su grupo prestamista una exención de un pacto de ratio de deuda de diciembre de 2025, lo que garantiza la disponibilidad de su línea de crédito actualmente no dispuesta de 935 millones de euros, dijo.

Las medidas de eficiencia, incluido el capex, deberían aumentar el flujo de caja libre entre 60 y 70 millones de euros a finales de año, dijo Eramet, añadiendo que estaba evaluando todas las opciones estratégicas y financieras para acelerar su rendimiento y los esfuerzos de desapalancamiento.

Eramet, que confirmó sus objetivos de volumen para 2025, dijo que esperaba que sus mercados siguieran presionados por la desaceleración de la demanda industrial china y la incertidumbre económica mundial, aunque las condiciones deberían mostrar signos de estabilización en 2026 a medida que la oferta y la demanda se reequilibren gradualmente.

(US$1 = 0,8580 euros) (Reporte de Gus Trompiz y Louise Heavens, editado en español por Lucila Sigal y Walter Bianchi)