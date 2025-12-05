Erasmus renueva como seleccionador de los Springboks hasta 2031

Rassie Erasmus, el seleccionador de los Springboks, vigentes bicampeones mundiales de rugby, fue renovado en su puesto hasta 2031, el año del Mundial que se celebrará en Estados Unidos, anunció este viernes la federación sudafricana.

Erasmus, de 53 años, tenía contrato con su federación hasta 2027, para el Mundial en Australia, en el que Siya Kolisi y sus compañeros intentarán conseguir un quinto título mundial para Sudáfrica, el tercero consecutivo, algo que nunca se ha logrado.

Excapitán de los Springboks, con los que jugó 36 partidos, Johan "Rassie" Erasmus fue nombrado director del rugby sudafricano en 2018 antes de convertirse en entrenador principal en 2024: dos funciones bajo las cuales llevó a los Boks a los títulos mundiales de 2019 y 2023.

Bajo su dirección, Sudáfrica también ganó las dos últimas ediciones del Rugby Championship, el torneo que reúne a los Springboks, los All Blacks neozelandeses, los Wallabies australianos y los Pumas argentinos, algo que los Boks nunca habían logrado.

En el torneo, Sudáfrica infligió a los All Blacks su derrota más abultada de la historia (43-10), además en su propio terreno, ante su público en Wellington.

"La conversación fue rápida y fue fácil llegar a un acuerdo", comentó Erasmus tras este anuncio, citado en el comunicado de su federación. "Siempre he dicho que me sería difícil entrenar a cualquier otra selección, y estoy muy feliz de continuar, mientras el público sudafricano me quiera", agregó.

