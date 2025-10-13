ERC acusa a Illa de rendir "pleitesía" al Rey en lugar de atender las inundaciones en Tarragona

TARRAGONA, 13 Oct. 2025 (Europa Press) -

El vicesecretario general de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, ha acusado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de rendir "pleitesía a la monarquía" en lugar de atender este domingo desde Catalunya a los problemas provocados por las inundaciones en Terres de l'Ebre (Tarragona).

En rueda de prensa este lunes, se ha referido así a la presencia de Illa en los actos en Madrid con motivo del Día de la Hispanidad, de los que otros presidentes autonómicos se ausentaron por la previsión de fuertes lluvias.

"Ayer el presidente Illa no debería haber ido al Palacio Real y debería estar atento a lo que pasaba en Catalunya desde el Palau de la Generalitat y, si era necesario, bajar al sur del país. Sin duda, ayer el presidente no estaba donde le correspondía estar", ha reprochado Albert.

El portavoz republicano ha sostenido que Illa debería haber estado "al pie del cañón en Catalunya", y ha recordado que otros presidentes autonómicos no asistieron a estos actos y se quedaron en sus territorios.

Ha pedido al Govern que "se vuelque a ayudar a los municipios afectados", en los que considera que será difícil volver a la normalidad después de este episodio de lluvias.

Fuentes del Govern han explicado a Europa Press que Illa llegó de Madrid a Barcelona a las 17.20 horas, y se conectó a la reunión del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat) de forma telemática desde su domicilio.

REPLANTEAMIENTO

Albert ha asegurado que, ante episodios de fuertes lluvias e incendios, Catalunya necesita un replanteamiento de cómo se ha organizado urbanísticamente: "Hemos construido donde no debíamos construir. Lo que está pasando puede acabar afectando de manera clara a vidas humanas", ha alertado.

Preguntado por si estarían dispuestos defender que se deben derruir edificios en zonas de riesgo, Albert ha respondido que "es evidente que alguna decisión se debe tomar", aunque no ha concretado si esa será la apuesta de ERC.