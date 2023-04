ERC, Bildu y PDeCAT hacen bromas con la supuesta hija secreta del rey emérito y PSOE lo ciñe a un asunto privado

Unidas Podemos subraya que lo importante son sus "irregularidades", más que su vida privada

Diputados de distintas formaciones políticas han reaccionado este jueves a las informaciones que apuntan a que el rey emérito Juan Carlos I tiene una hija secreta y, mientras los independentistas ironizan con la noticia, otros como el PSOE o Ciudadanos lo restringen a la vida privada del monarca.

Según adelanta 'El Confidencial', en el libro 'King Corp' se asegura que el rey Juan Carlos I tiene una hija secreta llamada Alejandra de una antigua relación con una aristócrata. Mientras desde Zarzuela se han limitado a señalar que no tienen conocimiento del asunto, el que fuera monarca durante casi cuatro décadas ya ha desmentido la información en declaraciones a 'El Mundo', asegurando que no tiene una hija con ese nombre.

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, se ha limitado a señalar escuetamente en los pasillos del Congreso que no es una cuestión que le ataña. "Parece que tiene que dar explicaciones a otros", ha ironizado el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. El socialista catalán José Zaragoza ha indicado que la noticia supone un "desprestigio" para la monarquía, aunque ha subrayado que se trata de la vida privada del exmonarca.

En la misma línea se ha expresado el portavoz adjunto de Ciudadanos en la Cámara Baja, Edmundo Bal, que ha hecho hincapié ante los medios en que el emérito es "un ciudadano privado y normal" y que las informaciones conocidas se circunscriben a su vida privada, por lo que no tiene "ninguna opinión".

"De este asunto no tenemos nada que decir", ha zanjado la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, también en los pasillos del Congreso,

¿sólo una?

De su lado, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha hecho bromas preguntándose si el ex jefe del Estado tiene "sólo" una hija ilegítima. "Si sólo son cuatro (hijos)...", ha ironizado también el portavoz de PDeCAT, Ferran Bel.

"Una vida muy vivida ha tenido ese hombre", ha señalado el portavoz adjunto de Bildu Oskar Matute, que en todo caso dice que "le da igual" cuántos hijos tiene el emérito.

En todo caso, Rufián ha insistido en que, más que su descendencia, le interesa "el dinero secreto que tiene por ahí" el emérito porque "seguro que tiene mucho más que hijos e hijas".

Que sea juzgado

También han valorado la noticia Unidas Podemos, la CUP y Más País y todos han coincidido en reclamar que el rey emérito sea juzgado. el ministro de Consumo y coordinador de Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón, sostiene que lo de la supuesta hija ilegítima es una cuestión de la vida privada del emérito de la que no opina porque no le importa "en absoluto", y lo que sí critica es la "actuación irregular" de Juan Carlos Borbón cuando era rey y que no tuvo consecuencias legales por prescripción de delitos y su inmunidad.

En la misma línea ha insistido el portavoz adjunto de Unidas Podemos, Enrique Santiago, también de IU, que ha criticado la "impunidad" del exmonarca y "la falta de investigación de los posibles ilícitos" que haya podido cometer.

"El rey emérito lo que debería hacer es pasar por un juzgado y dejar de pasearse por España", ha expresado la portavoz de la CUP, Mireia Vehí.

Para el líder de Más País, Íñigo Errejón, "no hay ninguna noticia ni escándalo" del emérito "que sorprenda", ni a los españoles monárquicos ni a los republicanos, y ha vuelto a reclamarle que pida perdón y rinda cuentas ante los tribunales. En todo caso, cree que este tipo de informaciones surgen debido a que la monarquía es una institución "que no es controlable". "El problema no es si era más recto o menos sino que es una institución opaca", ha recalcado.

