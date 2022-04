ERC se plantea votar en contra del decreto de respuesta económica a la guerra y lo decidirá los próximos días

Exige dimisiones "lo antes posible" por el 'Catalan Gate' y ve insuficientes las explicaciones

BARCELONA, 25 Abr. 2022 (Europa Press) -

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha exigido este lunes que haya dimisiones "lo antes posible" de los responsables del presunto espionaje a líderes independentistas a través del programa Pegasus, conocido como el caso 'Catalan Gate', y ha calificado de insuficientes las explicaciones que ha dado hasta ahora el Gobierno central. Asimismo ha asegurado que se plantea votar el próximo jueves en contra del decreto de respuesta económica de la guerra de Ucrania.

"La respuesta del Gobierno del Estado es más que insuficiente", ha criticado en rueda de prensa, porque, a su juicio, generan incertidumbres y ha calificado de cosméticas las medidas que anunció el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

Considera que no hay dudas de que el Estado está detrás de este presunto espionaje y que el Gobierno lo sabía, por lo que ha advertido de que este caso no puede quedar impune, que el Ejecutivo no se puede escudar en la Ley de secretos oficiales y que no se resolverá en "una investigación interna sin garantías".

Vilalta ha defendido que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no solo debe investigar el caso, dar todas las explicaciones y aclarar los hechos, sino que también debe "asumir responsabilidades", que cree que deben traducirse en dimisiones de los responsables.

Preguntada por cuándo se deben producir estas dimisiones, la dirigente republicana ha contestado: "Se tienen que producir lo antes posible. Es un escándalo mayúsculo. Hace una semana que esto se ha destapado y ya está yendo tarde el Gobierno".

Peligran "todas las leyes"

Sobre qué hará ERC el jueves en el Congreso de los Diputados en la votación sobre el decreto el decreto ley del plan de respuesta económica a la guerra de Ucrania, Vilalta ha advertido de que se plantean votar en contra pero que lo decidirán en los próximos días.

Pese a no concretar hacia qué posición se inclinan los republicanos ahora mismo, la portavoz de ERC ha afirmado que hay tiempo hasta el jueves para decidirlo y que el Gobierno central tiene estos días para estar "mucho más a la altura" para responder al caso de presunto espionaje.

"Veremos en las próximas horas cómo evolucionan los hechos y las actuaciones del Gobierno del Estado. En base a esto acabaremos de decidir nuestras posiciones sobre las próximas votaciones que deben haber en el marco del Congreso de los Diputados y el Senado", ha subrayado.

Vilalta ha argumentado que ERC quiere seguir siendo útil para ayudar a la ciudadanía apoyando las iniciativas que sirvan para mejorar la vida de la población pero ha alertado de que el 'Catalan Gate' "afecta y condiciona" el posible apoyo a estos proyectos porque, a su juicio, se han vulnerado los derechos de muchas personas y se han roto las confianzas con el Gobierno central.

Así, ha asegurado que "pueden peligrar todas las leyes si no son objeto de ayudar a la gente" y ha añadido que la responsabilidad será del Ejecutivo de Sánchez.

Mesa de diálogo

Preguntada por si la mesa de diálogo se puede volver a reunir si no ha habido dimisiones antes de los responsables del caso, Vilalta ha afirmado que no abandonarán "nunca la bandera de la negociación" y ha exigido al Gobierno que, si realmente apuesta por el diálogo, genere las condiciones para que la mesa pueda avanzar.

Además, ha avisado de que habrá que "trabajar todavía más" para generar las confianzas y las condiciones para que la negociación entre ambos gobiernos pueda tirar adelante.