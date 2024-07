ERC ve "tomadura de pelo" que Sánchez no plantee una sola medida propia de regeneración

Bildu ve insuficiente el plan del presidente y el PNV le pide "hilar fino" para que los "impulsos" no acaben en "frustraciones".

Esquerra y Junts han coincidido este miércoles en tachar de "tomadura de pelo" la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en materia de regeneración democrática. Gabriel Rufián, de ERC, se ha quejado de que el jefe del Ejecutivo no haya puesto sobre la mesa una sola medida propia y Míriam Nogueras, de Junts, ha pronosticado el fracaso de todo su plan. Además, ambos le han recriminado que quiera regenerar España mientras vuelve a pactar con el PP la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pese a considerar a los 'populares' artífices de la "máquina del fango".

En concreto, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, he echado en cara al jefe del Ejecutivo que haya acudido al Congreso sin una sola iniciativa propia y que haya optado por ofrecer pactos sobre las que ya se contienen en el reglamento europeo sobre medios de comunicación.

"¿Qué ha venido a hacer hoy aquí después de tres meses y cinco días de reflexión? Pareciera una tomadura de pelo", ha denunciado Rufián, quién también ha preguntado a Sánchez por qué justo ahora hay que regenerar una democracia que el PSOE siempre ha mantenido que era "plena".

CONTRA LOS "MEDIOS BASURA"

El republicano ha concedido a Sánchez que España es una democracia pero que tiene "enormes carencias" que, a su juicio, "empiezan con un juez envalentonado metiendo a nueve personas en la cárcel por un referéndum y acaba con otro juez envalentonando encausando a su mujer por una reunión".

La diferencia es que ahora esas carencias afectan también al presidente, al que ha recriminado que "tres meses, dos cartas y cinco días de reflexión después" haya acabado pactando con el PP la renovación del CGPJ.

Rufián ha apoyado actuar contra los "medios basura", pero ha pedido a Sánchez que reflexione sobre qué hay "más allá" del fenómeno de los bulos y sobre por qué un tipo con un canal de Telegram ha podido conseguir tres escaños en la Eurocámara, en referencia a Luis 'Alvise' Pérez. También le ha demandado que aplique políticas sociales y de izquierdas para evitar que calen los mensajes de la ultraderecha.

Rufián también ha avisado al portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, quien, ha reivindicado haber puesto "la chicha" de las medidas anunciadas por Sánchez, de que la "supuesta derogación de la Ley Mordaza, sin acabar pelotas de goma ni las devoluciones en caliente, no es chicha".

Son corresponsables de la carcoma

Y en una línea similar a Rufián se ha expresado la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, quien directamente ha pronosticado el fracaso del plan de regeneración de Sánchez. "Fracasarán porque son corresponsables de la carcoma que ha podrido la democracia española por dentro, porque van tarde y en muchos ámbitos el mal es irreversible", ha dicho.

"El pus sale por todos los poros y si no hay una ruptura clara la regeneración que proclaman es papel mojado porque, aunque tuvieran la intención honesta de liderarla, no tiene el coraje suficiente para llevarla a cabo y liderar la ruptura necesaria con las amarras que ligan los poderes básicos del Estado con el franquismo", ha apostillado Nogueras.

Por todo ello, ha descalificado los "discursos vacíos" y las propuestas "de juguete" que, a su juicio, ha hecho Sánchez porque "no cambian nada" sino que "perpetúan la impunidad de toda esta gente".

"La política miedosa nunca ha cambiado nada", ha añadido, antes de señalar que el PSOE siempre acaba "marginando" a la mayoría progresista que le sostiene con la derecha.

"Ante las cámaras ustedes lloran y echan pestes de la máquina del fango, pero después ustedes pactan con la máquina del fango, para que todo quede como estaba. Nos quiere vender que con los herederos del franquismo se puede pactar una regeneración democrática y comete el mismo error que cometieron en la Transición", ha concluido.

La regeneración empezó mal

En nombre de Bildu ha tomado la palabra su portavoz en la Cámara Baja, Mertxe Aizpurua, quien ha lamentado que en España se "abra las puertas" de las instituciones a la "ultraderecha", entre otras cosas, dándoles "togas" y "porras". "Usted reitera que España es una democracia plena y acto seguido que existe el 'lawfare' judicial, curiosa democracia plena que desinforma y espía a los adversarios políticos", ha ironizado.

Por ello, la portavoz de la coalición abertzale cree que las medidas propuestas por Sánchez se quedan "muy cortas" y son "insuficientes" si se quiere lograr una regeneración democrática porque ni siquieran "se acercan ni al mínimo exigible". Aún así, Aizpurua ha asegurado que "no suena mal" lo propuesto, pero cree que hacen falta "muchas más" medidas de mayor calado y "valentía".

También, ha lamentado que, a su juicio, se haya producido un "mal inicio" de la regeneración impulsada por el Ejecutivo, teniendo en cuenta que han elegido al PP para renovar el CGPJ y ha aprovechado para recordar al jefe del Ejecutivo que la mayoría progresista se conformó para aprovechar la "oportunidad histórica" de avanzar en derechos, promover soluciones democráticas para los conflictos territoriales y democratizar los pilares fundamentales, porque "de momento, los avances son escasos".

A veces las leyes no sirven si no hay moral

Desde el PNV, el portavoz parlamentario, Aitor Esteban, ha defendido que a veces las leyes "no son suficientes" si no hay "valores morales", por lo tanto, ha asegurado que igual el problema no son las normas sino la ausencia de una "verdadera cultura democrática" en España, que, desde su punto de vista, no existe ni en los juzgados o ni las instituciones.

En ese sentido, el diputado vasco ha situado la reforma de la Ley de Secretos oficiales como un "espejo" para medir la democracia y las "carencias" y "debilidades" del Estado, ya que considera que esta norma es el "reflejo de la imperfección" de la democracia actual en nuestro país. Pero también ha pedido al jefe del Ejecutivo que tenga "cuidado" a la hora de llevar a cabo sus propuestas para que los "impulsos" no acaben en "frustraciones".

"Habrá que hilar fino o no hilar nada", ha reclamado y ha reiterado que "hay límites más allá de lo legal" y para ello, a su juicio, "lo único necesario es un poco de sentido común".

Bng: le falta credibilidad

El diputado del BNG, Néstor Rego, también ha reprochado al dirigente socialista que sus propuestas se quedan "cortas" para una regeneración democrática y que carezcan de la "credibilidad necesaria".

"Pierden credibilidad cuando incumplen sistemáticamente las promesas y compromisos más importantes", ha advertido y ha puesto como ejemplo de ello, entre otras cosas, la reforma de la Ley Mordaza o la Ley de Secretos oficiales.

