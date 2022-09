Erdogan acusa a los países occidentales de tener una "política de provocación" hacia Rusia

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha acusado este miércoles a los países occidentales de mantener una "política de provocación" hacia Rusia y ha criticado además que Occidente haya estado enviando "restos" de armamento a Ucrania desde el inicio de la guerra.

"Puedo decir claramente que no considero que la actitud occidental (hacia Rusia) sea la correcta", ha manifestado, antes de recalcar que no considera que la guerra en Ucrania pueda terminar "pronto". "Digo a los que subestiman a Rusia que se equivocan. Rusia no es un país que pueda ser subestimado", ha sostenido.

Asimismo, ha hecho hincapié en que ni Rusia ni Ucrania ganarán la guerra y ha argumentado que habrá muchos perdedores, según ha informado el diario turco 'Hurriyet'. "Rusia ha cortado el gas natural y los precios han aumentado en Europa. Todo el mundo está taciturno por eso. ¿Por qué no pensaron en ello antes?", se ha preguntado.

Erdogan ha defendido además la postura "equilibrada" de Ankara desde el inicio de la guerra y ha argumentado que ha derivado en algunos logros, entre ellos el acuerdo formado en julio en Estambul para desbloquear los puertos ucranianos y reanudar las exportaciones de grano, mediado por el propio presidente turco.