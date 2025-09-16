Erdogan afirma que Netanyahu "está relacionado a nivel ideológico" con Hitler

MADRID, 16 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha afirmado este martes que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, "está relacionado a nivel ideológico" con el dictador Adolf Hitler, líder de la Alemania nazi, en una nueva batería de acusaciones por la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza.

"Los que gobiernan en Israel no son más que una red de asesinos que han convertido su ideología radical en una ideología fascista", ha dicho, antes de afirmar que "igual que Hitler fue incapaz de prever su caída, Netanyahu sufrirá ese mismo destino", según ha informado la agencia estatal turca de noticias, Anatolia.

Así, ha condenado el bombardeo ejecutado la semana pasada por Israel contra una delegación del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la capital de Qatar, que ha tildado de "traicionero" y de "desafío claro al sistema internacional", antes de abogar por un refuerzo de los lazos de cooperación entre los países musulmanes.

El bombardeo, que mató a cinco miembros del grupo palestino y a un agente qatarí, fue ejecutado contra la delegación de Hamás cuando estaba reunida para abordar la última propuesta de alto el fuego para la Franja de Gaza formulada por el presidente estadounidense, Donald Trump, un hecho que fue tildado de "terrorismo de Estado" por parte del primer ministro de Qatar, Mohamed bin Abdulrahmán al Thani.

Por otra parte, Erdogan ha hecho hincapié en que "el reconocimiento de Palestina como un Estado por parte de varios países occidentales arrinconará aún más a Israel", después de que países como Francia, Canadá, Australia, Reino Unido y Luxemburgo hayan adelantado planes para reconocer formalmente a Palestina en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas.