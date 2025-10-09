Erdogan agradece a Trump y se declara "muy satisfecho" con el acuerdo sobre Gaza

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, expresó este jueves su satisfacción por el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás para la primera fase de un alto el fuego en Gaza y agradeció los esfuerzos de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

"Estoy muy satisfecho de que las negociaciones entre Hamás e Israel, (...) en las que Turquía también ha contribuido, hayan dado lugar a un alto el fuego en Gaza", afirmó el mandatario en la red social X.

"Quiero expresar mi gratitud, en particular al presidente estadounidense Trump, (...) así como a nuestros países hermanos, Catar y Egipto", que actuaron como principales mediadores, añadió Erdogan.

Turquía, que ha participado activamente en los contactos y envió un equipo a las conversaciones en Egipto, "supervisará de cerca la estricta aplicación del acuerdo", añadió.

El acuerdo, que será firmado el jueves, sigue un plan de 20 puntos propuesto por Trump para poner fin al conflicto de dos años.

Además de un alto el fuego, esa propuesta del mandatario estadounidense establece la retirada gradual del ejército israelí de Gaza, el desarme del movimiento islamista Hamás y el ingreso de ayuda humanitaria al devastado territorio palestino.

El propio magnate republicano anunció el pacto en su red Truth Social, que luego fue confirmado por Catar y fuentes de Hamás.

hmw-bg/clr/arm/pb