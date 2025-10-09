Erdogan anuncia que Turquía participará en mecanismo de vigilancia del acuerdo de Gaza
El presidente Recep Tayyip Erdogan indicó este jueves que Turquía participará en un grupo de trabajo
El presidente Recep Tayyip Erdogan indicó este jueves que Turquía participará en un grupo de trabajo encargado de vigilar la aplicación de un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás.
"Esperamos que Turquía participe en el grupo de trabajo que vigilará la puesta en marcha del acuerdo en el terreno", dijo el presidente turco, que envió una delegación a Egipto, donde se está negociando el acuerdo de tregua.
El jefe de Estado también subrayó la voluntad de Turquía de participar "con la comunidad internacional en los esfuerzos de reconstrucción de infraestructuras" del territorio palestino.
"Para permitir que Gaza se levante, apoyaremos los esfuerzos de reconstrucción junto a la comunidad internacional", declaró durante un discurso con ocasión de la inauguración del curso universitario.
Además, señaló que "es crucial aportar urgentemente ayuda humanitaria completa a Gaza, el intercambio de rehenes y prisioneros y que Israel cese inmediatamente sus ataques".
