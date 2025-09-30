Erdogan apoya la propuesta de Trump para Gaza y dice que Turquía "seguirá contribuyendo" a "una paz justa"

MADRID, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha aplaudido la propuesta presentada su homólogo estadounidense, Donald Trump, para intentar lograr el fin del conflicto en la Franja de Gaza y ha destacado que Ankara "seguirá contribuyendo" a los esfuerzos de cara a lograr "una paz justa y duradera".

"Aplaudo los esfuerzos y el liderazgo del presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a la violencia en Gaza y lograr un alto el fuego. Turquía seguirá contribuyendo al proceso con vistas a establecer una paz justa y duradera que sea aceptable para todas las partes", ha indicado en un mensaje en su cuenta en la red social X.

Erdogan afirmó el viernes que había alcanzado un "entendimiento" con Trump en lo referente a un alto el fuego en Gaza, después de un encuentro entre ambos en la Casa Blanca en el marco de su visita a Nueva York con motivo del debate de la Asamblea General de Naciones Unidas.

La propuesta de Trump ha sido respaldada ya por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien sin embargo ha matizado horas después que no apoyará la creación de un Estado palestino y que las tropas israelíes permanecerán desplegadas "en la mayoría" de Gaza, sin que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) haya respondido oficialmente al plan.