El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha arremetido este miércoles contra los "lamentables métodos" de Israel en la Franja de Gaza tras la ofensiva lanzada por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra territorio israelí y ha afirmado que no se está comportando "como un Estado".

"Israel no debe olvidar que si actúa más como una organización que como un Estado, acabará siendo tratado como tal", ha dicho Erdogan durante un encuentro de miembros de su partido en el Parlamento turco, en el que ha prometido, además, intensificar los ataques contra combatientes kurdos en Siria e Irak.

El mandatario ha recalcado que los "ataques desproporcionados e infundados contra Gaza pueden empujar a Israel a una posición inesperada e indeseable a los ojos de la opinión pública mundial". "Bombardear asentamientos civiles, matar deliberadamente a civiles, bloquear vehículos que llevan ayuda humanitaria a la región e intentar presentar todo ello como habilidades sólo puede ser el reflejo de una organización, no de un Estado", ha sostenido, según informaciones recogidas por la cadena de televisión TRT Haber.

"No se puede esperar que dé buenos resultados una política que se lleva a cabo torciendo palabras, conceptos y hechos, atacando temerariamente los derechos y libertades fundamentales innatos de las personas y violando sus promesas. Ni la región ni el mundo pueden tolerar que continúen los conflictos y las tragedias humanas en la región", ha manifestado.

Así, ha puntualizad o que "la cuestión no es sólo el problema de las personas oprimidas y victimizadas, sino la cuestión de la dignidad de la gobernanza global y el orden de seguridad de todo el mundo y todas las instituciones que tienen responsabilidad y autoridad en este sentido".

"Una de las razones por las que la cuestión palestina está condenada a seguir sin resolverse es la comunidad internacional, que no cumple ninguna de sus promesas. Naciones Unidas y otras organizaciones dejaron solo al pueblo palestino, no cumplieron sus promesas y no protegieron los derechos y las leyes de los palestinos. Esto no es nuevo. Ya he dicho estas verdades abiertamente al mundo entero desde el podio de la ONU", ha sostenido.

No obstante, ha aseverado que la paz es "posible" con "una Palestina cuya capital sea Jerusalén Este" y ha afirmado que Turquía está dispuesto "a hacer lo que corresponda" para mediar y sacar adelante un "arbitraje justo" que permita sacar a la región del "este torbellino".

"Lamentamos la actitud provocadora de los actores influyentes de la región, que están avivando el fuego en lugar de establecer la tranquilidad. Hacemos un llamamiento a Estados Unidos, Europa y otras regiones para que adopten posturas basadas en valores equitativos, justos y humanos", ha dicho antes de instar a evitar "decisiones impulsivas encaminadas al castigo, como el bloqueo de la ayuda humanitaria" a Gaza.

"Ponerse ciegamente del lado de un partido que necesita tanto críticas como apoyo en cuanto a los métodos que utiliza y sus resultados no hará sino agravar la crisis. Por esta razón, nosotros invitamos a las partes a ejercer la moderación. Queremos que la guerra en la región cese lo antes posible y que los problemas entre las partes se resuelvan mediante negociaciones", ha zanjado.