Erdogan avisa a Suecia de que no puede "esperar" el respaldo de Turquía a su entrada en la OTAN

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha advertido de que Suecia no debería "esperar" a día de hoy el apoyo turco para su entrada en la OTAN, en unas declaraciones con las que eleva el tono tras la reciente quema de coranes durante una manifestación en Estocolmo.

"Si no se muestra respeto, lo siento pero no habrá ningún apoyo por nuestra parte en el tema de la OTAN", ha dicho Erdogan este lunes, al término de una reunión del Gobierno, según la agencia Bloomberg. "No esperéis ese apoyo de nosotros", ha apostillado.

La quema del Corán durante una protesta la semana pasada se ha sumado a una serie de agravios que, a ojos de Ankara, son inadmisibles. El Gobierno turco ya había protestado por la destrucción de una efigie de Erdogan en otra concentración anterior, lo que ha dejado en punto muerto la ampliación de la OTAN.

Suecia y Finlandia dependen del visto bueno de los 30 Estados miembro de la Alianza Atlántica para incorporarse, pero por ahora sólo disponen del de 28 --además de Turquía falta también Hungría por completar los trámites--. Las autoridades turcas han exigido a las de los países nórdicos más compromisos en la persecución de grupos kurdos catalogados de terroristas por Ankara.

Europa Press