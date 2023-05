Erdogan da las gracias al ultranacionalista Sinan Ogan por su apoyo de cara a la segunda vuelta en Turquía

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha dado las gracias al ultranacionalista Sinan Ogan, tercero en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, por su apoyo de cara a la segunda vuelta, que se celebrará el 28 de mayo y en la que se enfrentará al opositor Kemal Kiliçdaroglu.

"Tuvimos una reunión (el viernes) con Sinan en nuestras oficinas. Ha declarado que me apoyará y que apoyará a la Alianza del Pueblo (en el Parlamento). Me gustaría darle las gracias en mi nombre y en la de mi partido", ha señalado Erdogan.

Así, ha hecho hincapié en que no se trató de una negociación y ha destacado que ambos políticos comparten puntos en común en su agenda. "Sinan conoce muy bien nuestra clara postura en la lucha contra el terrorismo y la supervivencia de la patria, especialmente en lo relativo a las relaciones con el mundo túrquico", ha explicado.

"No hacemos ninguna concesión. Eso no ha pasado. No es posible", ha indicado en una entrevista concedida a la cadena de televisión turca TRT Haber, antes de incidir en que "esta unión de fuerzas beneficiará a la nación y al país".

En este sentido, ha desvelado que durante su encuentro con Ogan se abordó el proceso de repatriación de refugiados sirios y ha cifrado en 450.000 el número de sirios que han vuelto a sus hogares en los últimos meses. "Trabajamos para garantizar su retorno seguro", ha argüido Erdogan.

El mandatario turco ha cargado además contra medios occidentales por supuestamente intentar influir en los resultados electorales y ha ensalzado que "en Turquía se han logrado la mayoría de los avances democráticos luchando con los titulares".

Ogan se ha convertido en un actor clave de cara a la segunda vuelta tras hacerse con más de 2,8 millones de votos en la primera, en la que obtuvo un 5,17 por ciento de las papeletas, por el 49,52 por ciento recabado por Erdogan y el 44,88 por ciento cosechado por Kiliçdaroglu.

Kiliçdaroglu, líder del Partido Republicano del Pueblo (CHP), se ha presentado a las elecciones como candidato de unidad respaldado por una coalición de seis partidos, mientras que el prokurdo Partido Democrático de los Pueblos (HDP) pidió a sus seguidores que le votaran en las presidenciales, a las que no presentó candidato.

Europa Press