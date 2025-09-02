Erdogan descarta que Putin y Zelenski estén "preparados" para un encuentro cara a cara

MADRID, 2 Sep. 2025 (Europa Press) - El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha descartado este martes que los presidentes de Ucrania y Rusia, Volodimir Zelenski y Vladimir Putin, respectivamente, estén "preparados" para un encuentro cara a cara, tal y como viene pidiendo su homólogo estadounidense, Donald Trump. Así lo ha manifestado el mandatario turco, que ha abordado con Putin las posibles vías para poner fin a la invasión rusa de Ucrania en los márgenes de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái que ha tenido lugar en la ciudad de Tianjín. Posteriormente, Erdogan ha mantenido conversaciones telefónicas con Zelenski. "No están preparados aún", ha aventurado, a pesar de que hace tan solo dos semanas el ministro de Exteriores, Hakan Fidan, trasladó a Washington su disposición para "colaborar en los esfuerzos para lograr la paz". Ahora, en una serie de declaraciones a la prensa realizadas a bordo del avión presidencial en su viaje de vuelta a Turquía desde China, Erdogan ha recalcado que las recientes conversaciones entre las autoridades rusas y ucranianas "mantienen la senda abierta" para lograr un acuerdo. "Estamos a favor de que el nivel de las negociaciones vaya aumentando gradualmente y que se mantenga la esperanza de lograr la paz y que las acciones se traduzcan en buenos resultados. Cualquier iniciativa debe ser gestionada al más alto nivel, pero de momento no se dan las condiciones", ha aclarado, según informaciones recogidas por la cadena de televisión TRT Haber. En este sentido, ha explicado que durante su último encuentro con Putin ha hablado de la cooperación en materia de energía, y de "qué es necesario para poner fin a la guerra". "Turquía siempre ha apostado por poner fin a la guerra mediante las negociaciones. Las que tuvieron lugar en Estambul fueron prueba de ello", ha sostenido. "Hemos analizado los resultados de la experiencia de Putin tras su cumbre reciente en Alaska y sus reflexiones sobre estos encuentros. Su reunión con Trump fue muy importante", ha sostenido, al tiempo que ha explicado que las conversaciones con ambos líderes han permitido a Ankara "entender las diferentes posturas".