Erdogan dice a Trump que "Venezuela no debe hundirse en el caos o la inestabilidad"

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, cercano al presidente venezolano depuesto Nicolás Maduro, advirtió el lunes a Donald Trump que "Venezuela no debe hundirse en el caos o la inestabilidad".

"Cualquier menoscabo de la soberanía del pueblo o violación del derecho internacional provocarán graves complicaciones para el orden internacional", declaró Erdogan a su homólogo estadounidense en una entrevista telefónica, y subrayó que "Venezuela no debe hundirse en el caos o la inestabilidad".

"Turquía no quiere ni el caos ni la confusión ni las tensiones en su región ni en otra parte. Preservar un sistema internacional basado en reglas es esencial", añadió ante la prensa tras la reunión de su gobierno.

"Cuando la fuerza prima sobre el derecho, la inestabilidad, las crisis y los conflictos continúan", advirtió el presidente turco, que reiteró su amistad con Maduro, capturado y llevado por las fuerzas estadounidenses a Nueva York.

"Nos esforzamos por actuar a favor de los intereses de Turquía y del pueblo venezolano amigo. Maduro y el pueblo venezolano en muchas ocasiones demostraron su amistad hacia nuestra nación (...), siempre privilegiamos y valoramos la solidaridad mutua en los momentos difíciles. Hoy actuamos con el mismo espíritu", añadió Erdogan.

El depuesto presidente venezolano se declaró no culpable ante un tribunal de Nueva York, donde está siendo procesado principalmente por narcotráfico.