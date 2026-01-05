Erdogan dice a Trump que Venezuela no debe ser arrastrada a la inestabilidad

ANKARA, 5 ene (Reuters) - El presidente turco, Tayyip Erdogan, dijo el lunes que comunicó a su par de Estados Unidos, Donald Trump, en una conversación telefónica que Venezuela no debe ser arrastrada a la inestabilidad tras el derrocamiento de su líder Nicolás Maduro.

Hablando después de una reunión de gabinete, Erdogan también dijo que Ankara estaría con el pueblo de Venezuela.

También señaló que Maduro y el pueblo venezolano habían demostrado en el pasado que eran amigos de la nación turca, y que violar la soberanía de los países y las leyes internacionales podría crear grandes problemas globales.

Erdogan también dijo que era importante preservar el orden internacional basado en normas. (Reporte de Huseyin Hayatsever; Redacción de Tuvan Gumrukcu Editado en español por Juana Casas )