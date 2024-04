Erdogan dice que Israel "ya ha superado a Hitler" por su ofensiva contra Gaza

Recalca que Hamás es "un movimiento de liberación" y promete "ser la voz del oprimido pueblo palestino"

MADRID, 17 Abr. 2024 (Europa Press) -

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha afirmado este miércoles que las autoridades de Israel "ya han superado a Hitler" por su ofensiva contra la Franja de Gaza tras los ataques ejecutados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), al que ha descrito como "un movimiento de liberación".

"Han matado a 14.000 niños (en Gaza). Ya han superado a Hitler", ha manifestado Erdogan, que ha criticado a los países que apoyan la ofensiva israelí contra el enclave palestino y ha prometido "defender la lucha palestina por la independencia, bajo cualquier circunstancia".

"No nos plegaremos ante los intentos de asesinato, intentos de golpe de Estado, ataques económicos ni operaciones de propaganda. Incluso si me quedo solo, seguiré defendiendo la lucha palestina y seré la voz del oprimido pueblo palestino mientras Dios me dé vida", ha apuntado, según ha informado la agencia estatal turca de noticias, Anatolia.

Así, el mandatario turco ha aplaudido a la "gloriosa resistencia por la independencia" por parte de los palestinos. "Cuando nadie en el mundo podía hablar, dijimos que Hamás no es una organización terrorista, sino una de resistencia", ha defendido.

"Mostramos desde el podio de Naciones Unidas cómo Israel ocupó paso a paso las tierras palestinas. Estuvimos junto a nuestros hermanos palestinos de todas las maneras posibles en los momentos más difíciles", ha destacado Erdogan, que se ha mostrado especialmente crítico con Israel por su ofensiva contra Gaza.

Por otra parte, Erdogan ha afirmado que el líder del brazo político de Hamás, Ismail Haniye, realizará este fin de semana una visita oficial a Turquía. "El líder de la causa palestina será mi invitado durante el fin de semana. Hablaremos de muchas cosas", ha afirmado, sin que el grupo palestino haya confirmado este extremo.

El discurso del presidente turco ha sido aplaudido por Hamás, que ha destacado que Erdogan "renueva su postura de defensa del pueblo palestino y su legítima lucha para la liberación y la independencia", tal y como ha recogido el diario palestino 'Filastin', vinculado al grupo islamista palestino.

"Afirmamos que estas valientes declaraciones y honorables posiciones de Erdogan son muestra de la posición histórica y auténtica del hermano pueblo turco", ha destacado, al tiempo que ha reiterado que el grupo defiende "el derecho del pueblo palestino a liberar sus tierras, retornar a ellas y establecer un Estado independiente con Jerusalén como capital".

El Gobierno de Turquía anunció la semana pasada la imposición de restricciones a la exportación de más de 50 categorías de productos a Israel en el marco de una serie de medidas contra el país por impedir a Ankara lanzar ayuda sobre la Franja de Gaza, una medida que estará en pie hasta que Israel declare un alto el fuego, según dijo el Ministerio de Comercio turco.

Las relaciones entre ambos países han empeorado desde que el pasado 7 de octubre el Ejército israelí decidiese lanzar una ofensiva contra el enclave en respuesta a los ataques ejecutados por Hamás, que se saldaron con la muerte de 1.200 personas y 240 rehenes. Las autoridades gazatíes, controladas por el grupo islamista palestino, han cifrado en cerca de 33.900 los muertos por los ataques de Israel.