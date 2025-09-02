Erdogan dice que Putin y Zelenski “aún no están preparados” para un cara a cara sobre la guerra

ANKARA, 2 sep (Reuters) -

El presidente turco, Tayyip Erdogan, dijo que había hablado con el presidente ruso, Vladimir Putin, sobre cómo poner fin a la guerra de Ucrania durante sus conversaciones en China, y con el ucraniano, Volodímir Zelenski, por teléfono, pero que las partes "aún no estaban preparadas" para una reunión de líderes.

Erdogan habló con los periodistas a bordo de su avión de regreso de China, donde se reunió con Putin y luego dijo que había llamado a Zelenski.

Dijo que las conversaciones mantenidas en los últimos meses entre representantes rusos y ucranianos en Estambul mostraban que el camino hacia la paz sigue abierto.

Turquía es partidaria de "elevar gradualmente el nivel de las negociaciones" para convertir las esperanzas de paz en resultados concretos, dijo, y añadió que todas las iniciativas tendrían que ser abordadas, en última instancia, por los dirigentes, aunque todavía no se daban las condiciones.

Turquía, miembro de la OTAN, ha mantenido abiertos canales tanto con Moscú como con Kiev desde la invasión rusa de 2022 y ha intentado mediar entre ellos. (Información de Ece Toksabay; edición de Jonathan Spicer; edición en español de Paula Villalba)